26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لمدة 3 أيام.. إقفال شارع عبدالله المشنوق في بيروت
Lebanon 24
02-10-2025
|
09:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المديرية العامة
لقوى الأمن الدّاخلي، أنّه "بناءً على كتاب محافظ مدينة
بيروت
، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح لمصفاة مياه الأمطار في أوّل
شارع عبدالله
المشنوق
باتجاه ساحة ساقية الجنزير من جهة
شارع رشيد كرامي
، وذلك خلال مدّة ثلاثة أيّام كاملة، بِدءًا من صباح يوم الجمعة 3-10-2025 ولغاية مساء الأحد 5-10-2025".
Advertisement
ولفتت في بلاغ، إلى أنّه ستؤدّي هذه الأشغال إلى منع السّير كليًّا في الشّارع المذكور، وتحويله إلى الطّرقات الفرعيّة المجاورة.
وطلبن من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور.
مواضيع ذات صلة
إقفال شارع وإخلاؤه من السيّارات ليومين متتاليين.. ما السبب؟
Lebanon 24
إقفال شارع وإخلاؤه من السيّارات ليومين متتاليين.. ما السبب؟
02/10/2025 18:32:17
02/10/2025 18:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء وإقفال شارع المصارف اليوم في هذا الموعد.. والسبب؟
Lebanon 24
إخلاء وإقفال شارع المصارف اليوم في هذا الموعد.. والسبب؟
02/10/2025 18:32:17
02/10/2025 18:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نقيب المعلمين: العودة إلى التعليم لمدّة خمسة أيام هي الحلّ الأنسب
Lebanon 24
نقيب المعلمين: العودة إلى التعليم لمدّة خمسة أيام هي الحلّ الأنسب
02/10/2025 18:32:17
02/10/2025 18:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لمدة ثلاثة أيام... إليكم ما ستشهده جزين
Lebanon 24
لمدة ثلاثة أيام... إليكم ما ستشهده جزين
02/10/2025 18:32:17
02/10/2025 18:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أعلنت المديرية العامة
المديرية العامة
شارع رشيد كرامي
شارع عبدالله
رشيد كرامي
عبدالله ال
مديرية ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
أطفال في لبنان بخطر
Lebanon 24
أطفال في لبنان بخطر
09:00 | 2025-10-02
02/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لسائقي الشاحنات التي يزيد وزنها عن 20 طنّاً.. ممنوع المرور في هذه الشوارع
Lebanon 24
لسائقي الشاحنات التي يزيد وزنها عن 20 طنّاً.. ممنوع المرور في هذه الشوارع
11:23 | 2025-10-02
02/10/2025 11:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح يُحذّر من كارثة صحية وبيئية في لبنان
Lebanon 24
عبد المسيح يُحذّر من كارثة صحية وبيئية في لبنان
11:22 | 2025-10-02
02/10/2025 11:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ العقل استقبل وفوداً ثقافية ودينية
Lebanon 24
شيخ العقل استقبل وفوداً ثقافية ودينية
11:16 | 2025-10-02
02/10/2025 11:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرا لاطلاق مبادرة "مدرسة المواطنية".. اجتماعان للّبنانية الاولى
Lebanon 24
تحضيرا لاطلاق مبادرة "مدرسة المواطنية".. اجتماعان للّبنانية الاولى
11:02 | 2025-10-02
02/10/2025 11:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
15:22 | 2025-10-01
01/10/2025 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
15:19 | 2025-10-01
01/10/2025 03:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
12:00 | 2025-10-01
01/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بتحريض من شريكها اللبناني... عاملة منزلية سورية تسرق مبلغًا ماليًا ومجوهرات وهذا ما حلّ بهما (صورة)
Lebanon 24
بتحريض من شريكها اللبناني... عاملة منزلية سورية تسرق مبلغًا ماليًا ومجوهرات وهذا ما حلّ بهما (صورة)
11:34 | 2025-10-01
01/10/2025 11:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:00 | 2025-10-02
أطفال في لبنان بخطر
11:23 | 2025-10-02
لسائقي الشاحنات التي يزيد وزنها عن 20 طنّاً.. ممنوع المرور في هذه الشوارع
11:22 | 2025-10-02
عبد المسيح يُحذّر من كارثة صحية وبيئية في لبنان
11:16 | 2025-10-02
شيخ العقل استقبل وفوداً ثقافية ودينية
11:02 | 2025-10-02
تحضيرا لاطلاق مبادرة "مدرسة المواطنية".. اجتماعان للّبنانية الاولى
11:00 | 2025-10-02
وزير الإعلام استقبل "رودج"... وعرض لأوضاع الاذاعات في لبنان
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
02/10/2025 18:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
02/10/2025 18:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
02/10/2025 18:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24