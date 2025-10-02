لمدة 3 أيام.. إقفال شارع عبدالله المشنوق في بيروت

Advertisement

لقوى الأمن الدّاخلي، أنّه "بناءً على كتاب محافظ مدينة ، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح لمصفاة مياه الأمطار في أوّل باتجاه ساحة ساقية الجنزير من جهة ، وذلك خلال مدّة ثلاثة أيّام كاملة، بِدءًا من صباح يوم الجمعة 3-10-2025 ولغاية مساء الأحد 5-10-2025".ولفتت في بلاغ، إلى أنّه ستؤدّي هذه الأشغال إلى منع السّير كليًّا في الشّارع المذكور، وتحويله إلى الطّرقات الفرعيّة المجاورة.وطلبن من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور.