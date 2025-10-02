26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أطفال في لبنان بخطر
جاد حكيم - Jad Hakim
|
Lebanon 24
02-10-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت تقارير حديثة عن ارتفاع نسب العنف داخل المخيمات
الفلسطينية
منذ بدء الحرب وحتى اليوم.
Advertisement
وبحسب ما كشف مصدر مطّلع لـ"
لبنان24
" فان الأرقام الأخيرة أظهرت ارتفاع نسبة عدد الحالات المبلّغ عنها 27%. ويشير المصدر إلى أنّ هذا الإرتفاع يأتي جرّاء الأثر النفسي الذي طال هذه العوائل خلال الحرب، وعدم قدرة الأسرة على تأمين ما يجب مع تردي الأوضاع الاقتصادية. كما كان للقرارات التي اتخذت بقطع المساعدات عن عشرات الآلاف من العائلات داخل المخيمات الفلسطينية الأثر نفسه على العلاقات العائلية، ما ساهم في ارتفاع نسبة التسرب المدرسي التي تترافق مع حالات العنف ضدّ الاطفال داخل المنزل.
من ناحية ثانية يؤكّد المصدر لـ"لبنان24" أنّ هناك صعوبات جمّة يواجهها الطلاب داخل المخيمات على صعيد تقديم الامتحانات الرسمية، ففي حين تمكن بعضهم من تقديم الامتحانات الرسمية، حُرم البعض من تسلم الشهادات بسب وجودهم بشكل غير نظامي على الاراضي
اللبنانية
.ولا يخفي المصدر صعوبات التسجيل وغياب فرص العمل، ما قد يدفع بالبعض للذهاب نحو الاعمال غير المشروعة.
تقارير تؤكّد أنّ المنظمات ترصد حالات انعدام الامن والضغط الاقتصادي والاجتماعي التي تؤثر على الحياة اليومية داخل المخيمات. وحسب التقارير فإنّه تم رصد أعراض شبيهة باضطراب ما بعد الصدمة مثل الكوابيس، الخوف، والشعور بالعجر، فيما يخفي الأطفال سلوكيات عدوانية، وقلقا، هذا عدا عن الصراعات الأسرية التي تنشأ جرّاء الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
أطفالٌ يموتون... ودراسة تكشف دور المبيدات الزراعيّة الخطير
Lebanon 24
أطفالٌ يموتون... ودراسة تكشف دور المبيدات الزراعيّة الخطير
02/10/2025 18:32:24
02/10/2025 18:32:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تدق ناقوس الخطر.. أطفال يفقدون 8.45 مليون يوم من الحياة الصحية لهذا السبب
Lebanon 24
دراسة تدق ناقوس الخطر.. أطفال يفقدون 8.45 مليون يوم من الحياة الصحية لهذا السبب
02/10/2025 18:32:24
02/10/2025 18:32:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعها خطير... رصاصة أصابت طفلة في رأسها
Lebanon 24
وضعها خطير... رصاصة أصابت طفلة في رأسها
02/10/2025 18:32:24
02/10/2025 18:32:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قطاع الدواجن في لبنان بخطر.. إليكم ما كُشف
Lebanon 24
قطاع الدواجن في لبنان بخطر.. إليكم ما كُشف
02/10/2025 18:32:24
02/10/2025 18:32:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
الفلسطينية
اللبنانية
لبنان24
فلسطين
مين ما
العلا
سي ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
لسائقي الشاحنات التي يزيد وزنها عن 20 طنّاً.. ممنوع المرور في هذه الشوارع
Lebanon 24
لسائقي الشاحنات التي يزيد وزنها عن 20 طنّاً.. ممنوع المرور في هذه الشوارع
11:23 | 2025-10-02
02/10/2025 11:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح يُحذّر من كارثة صحية وبيئية في لبنان
Lebanon 24
عبد المسيح يُحذّر من كارثة صحية وبيئية في لبنان
11:22 | 2025-10-02
02/10/2025 11:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ العقل استقبل وفوداً ثقافية ودينية
Lebanon 24
شيخ العقل استقبل وفوداً ثقافية ودينية
11:16 | 2025-10-02
02/10/2025 11:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرا لاطلاق مبادرة "مدرسة المواطنية".. اجتماعان للّبنانية الاولى
Lebanon 24
تحضيرا لاطلاق مبادرة "مدرسة المواطنية".. اجتماعان للّبنانية الاولى
11:02 | 2025-10-02
02/10/2025 11:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام استقبل "رودج"... وعرض لأوضاع الاذاعات في لبنان
Lebanon 24
وزير الإعلام استقبل "رودج"... وعرض لأوضاع الاذاعات في لبنان
11:00 | 2025-10-02
02/10/2025 11:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
15:22 | 2025-10-01
01/10/2025 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
15:19 | 2025-10-01
01/10/2025 03:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
12:00 | 2025-10-01
01/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بتحريض من شريكها اللبناني... عاملة منزلية سورية تسرق مبلغًا ماليًا ومجوهرات وهذا ما حلّ بهما (صورة)
Lebanon 24
بتحريض من شريكها اللبناني... عاملة منزلية سورية تسرق مبلغًا ماليًا ومجوهرات وهذا ما حلّ بهما (صورة)
11:34 | 2025-10-01
01/10/2025 11:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
جاد حكيم - Jad Hakim
أيضاً في لبنان
11:23 | 2025-10-02
لسائقي الشاحنات التي يزيد وزنها عن 20 طنّاً.. ممنوع المرور في هذه الشوارع
11:22 | 2025-10-02
عبد المسيح يُحذّر من كارثة صحية وبيئية في لبنان
11:16 | 2025-10-02
شيخ العقل استقبل وفوداً ثقافية ودينية
11:02 | 2025-10-02
تحضيرا لاطلاق مبادرة "مدرسة المواطنية".. اجتماعان للّبنانية الاولى
11:00 | 2025-10-02
وزير الإعلام استقبل "رودج"... وعرض لأوضاع الاذاعات في لبنان
11:00 | 2025-10-02
قائد الجيش: سنكون بالمرصاد لكل من يحاول المسّ بأمننا
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
02/10/2025 18:32:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
02/10/2025 18:32:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
02/10/2025 18:32:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24