أطفال في لبنان بخطر

Advertisement

وبحسب ما كشف مصدر مطّلع لـ" " فان الأرقام الأخيرة أظهرت ارتفاع نسبة عدد الحالات المبلّغ عنها 27%. ويشير المصدر إلى أنّ هذا الإرتفاع يأتي جرّاء الأثر النفسي الذي طال هذه العوائل خلال الحرب، وعدم قدرة الأسرة على تأمين ما يجب مع تردي الأوضاع الاقتصادية. كما كان للقرارات التي اتخذت بقطع المساعدات عن عشرات الآلاف من العائلات داخل المخيمات الفلسطينية الأثر نفسه على العلاقات العائلية، ما ساهم في ارتفاع نسبة التسرب المدرسي التي تترافق مع حالات العنف ضدّ الاطفال داخل المنزل.من ناحية ثانية يؤكّد المصدر لـ"لبنان24" أنّ هناك صعوبات جمّة يواجهها الطلاب داخل المخيمات على صعيد تقديم الامتحانات الرسمية، ففي حين تمكن بعضهم من تقديم الامتحانات الرسمية، حُرم البعض من تسلم الشهادات بسب وجودهم بشكل غير نظامي على الاراضي .ولا يخفي المصدر صعوبات التسجيل وغياب فرص العمل، ما قد يدفع بالبعض للذهاب نحو الاعمال غير المشروعة.تقارير تؤكّد أنّ المنظمات ترصد حالات انعدام الامن والضغط الاقتصادي والاجتماعي التي تؤثر على الحياة اليومية داخل المخيمات. وحسب التقارير فإنّه تم رصد أعراض شبيهة باضطراب ما بعد الصدمة مثل الكوابيس، الخوف، والشعور بالعجر، فيما يخفي الأطفال سلوكيات عدوانية، وقلقا، هذا عدا عن الصراعات الأسرية التي تنشأ جرّاء الأوضاع الاقتصادية الصعبة.