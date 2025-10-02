Advertisement

لبنان

اجتماع أمني في السرايا

Lebanon 24
02-10-2025 | 09:33
A-
A+
Doc-P-1424434-638950201715627233.png
Doc-P-1424434-638950201715627233.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم بوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالأسماء... 3 وزراء شيعة لم يحضروا إجتماع السرايا
lebanon 24
02/10/2025 18:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب لن تشارك وزيرة البيئة في اجتماع السرايا
lebanon 24
02/10/2025 18:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا ناقش اجتماع السرايا الحكومية أمس؟
lebanon 24
02/10/2025 18:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع مالي في السرايا لبحث مشروع قانون معالجة الفجوة المالية
lebanon 24
02/10/2025 18:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

وزير الداخلية

المدير العام

مجلس الوزراء

محمود قبرصلي

أحمد الحجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2025-10-02
11:23 | 2025-10-02
11:22 | 2025-10-02
11:16 | 2025-10-02
11:02 | 2025-10-02
11:00 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24