لبنان

بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)

Lebanon 24
02-10-2025 | 09:44
قررت السلطات الجزائرية هذا الأسبوع إنهاء مهام سفيرها في بيروت، كمال بوشامة، عقب تصريحات وُصفت بغير الدبلوماسية، هاجم فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفاً إياه بـ"راعي البقر" و"المريض النفسي"، ومعتبراً أن مكانه "مستشفى للأمراض العقلية وليس قيادة أكبر قوة في العالم".
وكشف موقع "تي سي أ" (كل شيء عن الجزائر) عن القرار نقلاً عن مصدر رسمي، أوضح أن ما صدر عن السفير لا يُعبّر عن الموقف الرسمي للجزائر بل "رأي شخصي" يُعد خروجاً عن الأعراف الدبلوماسية. وأكدت المصادر أن بوشامة "ابتعد عن الثوابت والقيم التي تميز الدبلوماسية الجزائرية"، ما دفع إلى اتخاذ قرار إقالته بسرعة ودون تردد. (ميدل ايست اونلاين)
 
 
