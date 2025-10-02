بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)

Advertisement

وكشف موقع "تي سي أ" (كل شيء عن الجزائر) عن القرار نقلاً عن مصدر رسمي، أوضح أن ما صدر عن السفير لا يُعبّر عن الموقف الرسمي للجزائر بل "رأي شخصي" يُعد خروجاً عن الأعراف الدبلوماسية. وأكدت المصادر أن بوشامة "ابتعد عن الثوابت والقيم التي تميز الدبلوماسية الجزائرية"، ما دفع إلى اتخاذ قرار إقالته بسرعة ودون تردد. (ميدل ايست اونلاين)