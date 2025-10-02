توضيح من "المالية" بشأن ضريبة الـ3%.. إليكم هذا البيان

Advertisement

صدر عن لوزير المالية البيان التالي: "تتناول عدد من ، وكذلك بعض القطاعات الاقتصادية والمحللين معلومات غير صحيحة عن ضريبة 3% على الاستيراد".ازاء ما يتداول يهم المكتب الإعلامي في التاكيد على التالي:إن مشروع قانون موازنة العام 2026 لا يتضمن فرض ضريبة إضافية بمعدل 3%، يتم تحصيلها لدى ادارة ، بل دفعة على حساب الضرائب المتوجبة على مؤسسات أو شركات لم تلتزم في السنوات السابقة بالقوانين الضريبية،إن لجهة التقدم بالتصاريح أو لجهة تسديد الضرائب الناتجة عن هذه التصاريح.وأن الهدف من هذا الاجراء هو حث المؤسسات والشركات على الالتزام بموجباتها الضريبية، وعدم إتاحة الفرصة لها لتنافس المؤسسات والشركات الملتزمة بموجباتها، منافسةً غير مشروعة".