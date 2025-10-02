Advertisement

لبنان

توضيح من "المالية" بشأن ضريبة الـ3%.. إليكم هذا البيان

Lebanon 24
02-10-2025 | 09:46
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير المالية ياسين جابر البيان التالي: "تتناول عدد من وسائل الإعلام، وكذلك بعض القطاعات الاقتصادية والمحللين معلومات غير صحيحة عن ضريبة 3% على الاستيراد".
ازاء ما يتداول يهم المكتب الإعلامي في وزارة المالية التاكيد على التالي:

إن مشروع قانون موازنة العام 2026 لا يتضمن فرض ضريبة إضافية بمعدل 3%، يتم تحصيلها لدى ادارة الجمارك، بل دفعة على حساب الضرائب المتوجبة على مؤسسات أو شركات لم تلتزم في السنوات السابقة بالقوانين الضريبية،

إن لجهة التقدم بالتصاريح أو لجهة تسديد الضرائب الناتجة عن هذه التصاريح.

وأن الهدف من هذا الاجراء هو حث المؤسسات والشركات على الالتزام بموجباتها الضريبية، وعدم إتاحة الفرصة لها لتنافس المؤسسات والشركات الملتزمة بموجباتها، منافسةً غير مشروعة".
لبنان

إقتصاد

المكتب الإعلامي

وزارة المالية

وسائل الإعلام

مكتب الإعلام

وزير المالية

ياسين جابر

الجمارك

الاستير

