لبنان

في صيدا.. لقاء لتعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين

Lebanon 24
02-10-2025 | 09:50
استقبل الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا، الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين غسان البقاعي على رأس وفد من الاتحاد.
وناقش المجتمعون قضايا تتعلق بالشأن الفلسطيني، بما في ذلك أوضاع وكالة الأونروا وخدماتها، حقوق الشعب الفلسطيني، وموضوع "أسطول الصمود". وأكد اللقاء على أهمية مواصلة الجهود المشتركة للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات المختلفة، وفق بيان صادر عن مكتب سعد.
