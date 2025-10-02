Advertisement

لبنان

من بلدية حارة صيدا.. تحذير لأصحاب المولدات الكهربائية!

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:00
أصدرت بلدية حارة صيدا بيانًا وجهت فيه تنبيهًا لأصحاب المولدات الكهربائية في البلدة بضرورة الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة والمياه، مؤكدة أن أي مخالفة ستتعامل معها البلدية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
وجاء البيان بعد الجولة التي نفذتها مصلحة الاقتصاد في صيدا على عدد من القرى المحيطة، بما فيها حارة صيدا، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والأجهزة المعنية، حيث تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
 
