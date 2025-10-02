من بلدية حارة صيدا.. تحذير لأصحاب المولدات الكهربائية!

Advertisement

أصدرت بلدية بيانًا وجهت فيه تنبيهًا لأصحاب المولدات الكهربائية في البلدة بضرورة الالتزام بتسعيرة والمياه، مؤكدة أن أي مخالفة ستتعامل معها البلدية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.وجاء البيان بعد الجولة التي نفذتها مصلحة الاقتصاد في عدد من القرى المحيطة، بما فيها حارة ، بالتنسيق مع والأجهزة المعنية، حيث تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.