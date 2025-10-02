كرامي تستقبل رابطة أساتذة التعليم الثانوي: شراكة لتعزيز المدرسة الرسمية

Advertisement

إستقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي في مكتبها، الجديدة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة الأستاذ جمال عمر، يرافقه أعضاء الرابطة، في حضور مدير التعليم الثانوي الأستاذ خالد فايد.رحّبت بالوفد وهنأتهم على فوزهم في الانتخابات الأخيرة، معتبرة أنّ الثقة التي منحتها لهم الهيئة التعليمية تعكس مكانتهم ودورهم في خدمة التعليم الثانوي. وأشارت كرامي إلى أهمية الدور الذي يؤديه أستاذ التعليم الثانوي في صياغة الأجيال وإعدادهم للدخول إلى الجامعات واختيار مساراتهم المستقبلية، متمنية أن يكون العام الدراسي الجديد مثمرًا على الصعيدين والوطني.بدوره، ردّ رئيس الرابطة جمال عمر شاكرًا الوزيرة على تهنئتها ودعمها، وأشاد بالحملة الوطنية التي أطلقتها لدعم المدرسة الرسمية، مؤكّدًا استعداد الأساتذة للتعاون مع الوزارة في أي مشروع يهدف إلى تطوير التعليم وعصرنته.وسلّم الوفد الوزيرة مذكرة مفصّلة بالمطالب والتطلعات، جاء في أبرزها: إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، مضاعفة الرواتب 25 ضعفًا ودمج جميع الملحقات ضمن الراتب الأساسي، تعديل بدل النقل، توحيد تسميات المتعاقدين، انتظام مباريات وإدخال الناجحين إلى الملاك، إلى جانب الإسراع في إصدار المناهج التربوية الحديثة، وحل إشكالية مدة الحصة التدريسية لهذا العام.كرامي أعربت عن دعمها للمطالب المحقّة، مؤكدة أنها ستقف إلى جانب الأساتذة في سعيهم لتحقيقها. وأشارت إلى أن يعمل على خطط لتحسين رواتب القطاع العام، كما أبدت استعدادها لإعادة النظر بمدة الحصة التدريسية استنادًا إلى التجربة العملية، على أن تقوم الرابطة باستبيان مع مديري المدارس والثانويات الرسمية لرصد مدى إمكانية تطبيق الإجراء الجديد، الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة وقت التعلّم لتعويض الفاقد التعليمي الذي يعاني منه الطلاب، خصوصًا في المدارس الرسمية.