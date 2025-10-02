Advertisement

لبنان

كرامي تستقبل رابطة أساتذة التعليم الثانوي: شراكة لتعزيز المدرسة الرسمية

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:11
A-
A+
Doc-P-1424447-638950219964400745.png
Doc-P-1424447-638950219964400745.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي في مكتبها، الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة الأستاذ جمال عمر، يرافقه أعضاء الرابطة، في حضور مدير التعليم الثانوي الأستاذ خالد فايد.
Advertisement

الوزيرة رحّبت بالوفد وهنأتهم على فوزهم في الانتخابات الأخيرة، معتبرة أنّ الثقة التي منحتها لهم الهيئة التعليمية تعكس مكانتهم ودورهم في خدمة التعليم الثانوي. وأشارت كرامي إلى أهمية الدور الذي يؤديه أستاذ التعليم الثانوي في صياغة الأجيال وإعدادهم للدخول إلى الجامعات واختيار مساراتهم المستقبلية، متمنية أن يكون العام الدراسي الجديد مثمرًا على الصعيدين التربوي والوطني.

بدوره، ردّ رئيس الرابطة جمال عمر شاكرًا الوزيرة على تهنئتها ودعمها، وأشاد بالحملة الوطنية التي أطلقتها لدعم المدرسة الرسمية، مؤكّدًا استعداد الأساتذة للتعاون مع الوزارة في أي مشروع يهدف إلى تطوير التعليم وعصرنته.

وسلّم الوفد الوزيرة مذكرة مفصّلة بالمطالب والتطلعات، جاء في أبرزها: إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، مضاعفة الرواتب 25 ضعفًا ودمج جميع الملحقات ضمن الراتب الأساسي، تعديل بدل النقل، توحيد تسميات المتعاقدين، انتظام مباريات مجلس الخدمة المدنية وإدخال الناجحين إلى الملاك، إلى جانب الإسراع في إصدار المناهج التربوية الحديثة، وحل إشكالية مدة الحصة التدريسية لهذا العام.

كرامي أعربت عن دعمها للمطالب المحقّة، مؤكدة أنها ستقف إلى جانب الأساتذة في سعيهم لتحقيقها. وأشارت إلى أن مجلس الوزراء يعمل على خطط لتحسين رواتب القطاع العام، كما أبدت استعدادها لإعادة النظر بمدة الحصة التدريسية استنادًا إلى التجربة العملية، على أن تقوم الرابطة باستبيان مع مديري المدارس والثانويات الرسمية لرصد مدى إمكانية تطبيق الإجراء الجديد، الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة وقت التعلّم لتعويض الفاقد التعليمي الذي يعاني منه الطلاب، خصوصًا في المدارس الرسمية.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
كرامي تستقبل رابطة الأساتذة.. وتبحث تطوير الإدارة التربوية
lebanon 24
03/10/2025 02:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الحريري يهنّئ العمر بتسلّمه رئاسة رابطة "التعليم الثانوي"
lebanon 24
03/10/2025 02:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مرشح "المستقبل" يفوز برئاسة "رابطة التعليم الثانوي"
lebanon 24
03/10/2025 02:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: لم نتوصل بعد إلى اتخاذ قرارات نهائية تتعلق بتعليم السوريين في المدارس الرسمية
lebanon 24
03/10/2025 02:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الخدمة المدنية

الوكالة الوطنية

الهيئة الإدارية

مجلس الوزراء

مجلس الخدمة

المستقبل

الوزيرة

التربوي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:20 | 2025-10-02
16:28 | 2025-10-02
16:16 | 2025-10-02
16:03 | 2025-10-02
15:49 | 2025-10-02
15:39 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24