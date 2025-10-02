Advertisement

مؤتمر بيروت لطب الأسنان.. ناصر الدين يؤكد: "الصحة ركيزة للكرامة"

02-10-2025 | 10:13
افتتح وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، ممثلًا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أعمال المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين لطب الأسنان، الذي تنظمه نقابة أطباء الأسنان في بيروت على واجهة بيروت البحرية. المؤتمر يتزامن مع اليوبيل الماسي للنقابة بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها، ويستمر حتى الرابع من تشرين الأول، جامعًا أكثر من 140 محاضرًا من 20 دولة عربية وغربية، بالتوازي مع معرض علمي متخصص يضم أكثر من 100 شركة عارضة.
حضر الافتتاح شخصيات سياسية ونقابية وأكاديمية، بينهم: النائب قاسم هاشم ممثلًا رئيس مجلس النواب، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، وزير العمل الدكتور محمد حيدر، النائب فريد البستاني، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، نقيب أطباء الأسنان في بيروت البروفسور رونالد يونس، نقيب أطباء الأسنان في طرابلس الدكتور ناظم حفار، وعمُد كليات طب الأسنان في أبرز الجامعات اللبنانية، إضافة إلى ممثلين عن الفدرالية الدولية لطب الأسنان والجمعية الفرنسية لطب الأسنان (ADF).

الوزير ناصر الدين ألقى كلمة باسم رئيس الجمهورية، أكد فيها أن “مهنة طب الأسنان هي إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الصحية، ليس فقط بما تقدمه من علاج مباشر للمرضى، بل أيضًا من خلال دورها الوقائي وحماية الصحة العامة وتحسين نوعية الحياة”. وحيّا أطباء الأسنان اللبنانيين الذين يواصلون رسالتهم المهنية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مثمّنًا جهودهم في الحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة والأخلاق.

وأشار ناصر الدين إلى أن وزارة الصحة تعمل على ورشة إصلاح شاملة لتعزيز ثقة المواطن بالقطاع الصحي، وتشمل هذه الورشة تحديث أنظمة الترخيص والمراقبة، وإقرار بيئة تشريعية تضمن حقوق المرضى، إلى جانب تطوير برامج للصحة الفموية الوقائية ودمجها في الرعاية الصحية الأولية، بما يتماشى مع توجهات الصحة العالمية.

أما نقيب أطباء الأسنان البروفسور رونالد يونس، فأكد أن المؤتمر يوفّر مساحة للاطلاع على أحدث الابتكارات العلمية والتقنيات الطبية، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الجمعية الفرنسية والفدرالية الدولية لطب الأسنان، فضلًا عن اتحاد أطباء الأسنان العرب. ولفت يونس إلى إنجازات النقابة خلال السنوات الماضية، منها تعزيز صندوق التعاضد وتوسيع التغطيات الصحية، رفع منحة الوفاة تدريجيًا لتصل إلى 50 ألف دولار، واعتماد خطط جديدة لضمان استمرارية التقاعد. كما أعلن عن مشروع للسياحة الطبية سيعيد تثبيت موقع لبنان على الخارطة العالمية.

وتخلّل الافتتاح كلمات ترحيبية للجنة العلمية والتنظيمية، إلى جانب فقرات موسيقية قدّمتها أوركسترا المعهد الوطني العالي للموسيقى. وختامًا، قُدمت دروع تكريمية لرئيس الجمهورية تسلّمها الوزير ناصر الدين، إضافة إلى تكريم النقباء الحاليين والسابقين، مع عرض فيلم قصير وثائقي حول تاريخ نقابة أطباء الأسنان.
 
(الوكالة الوطنية)
