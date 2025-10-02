وزير العدل طالب الوفد السوري بلائحة لأسماء المفقودين اللبنانيين في سوريا

Advertisement

أبلغ وزير العدل الوفد السوري أنّه متمسّك بالأطر القانونية لتبادل المساجين، وفق ما أفادت به قناة "الجديد".كما أن أبدى إصراره على معرفة مصير المسؤول عن الإغتيالات السياسية التي تمّت خلال حقبة نظام الرئيس السوري السابق .