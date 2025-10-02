Advertisement

لبنان

وزير العدل طالب الوفد السوري بلائحة لأسماء المفقودين اللبنانيين في سوريا

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:34
أبلغ وزير العدل عادل نصار الوفد السوري أنّه متمسّك بالأطر القانونية لتبادل المساجين، وفق ما أفادت به قناة "الجديد".
كما أن نصار أبدى إصراره على معرفة مصير المسؤول عن الإغتيالات السياسية التي تمّت خلال حقبة نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
 
وطالب نصار  طالب بلائحة لأسماء المفقودين اللبنانيين في سوريا.
 
