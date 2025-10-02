إشكال فردي تطوّر إلى إطلاق نار

وقع إشكال فردي في منطقة الحارة الجديدة - الميناء على خلفية خلافات شخصية، ما لبث أن تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء من قبل المدعو "م.ك" دون وقوع اصابات، حسب مندوبة " ".

