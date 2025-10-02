غندور: لا تجرّوا المغتربين إلى البازار الانتخابي

Advertisement

دعا السابق للجامعة الثقافية في العالم حسن والطائفية إلى "الابتعاد عن إدخال المغتربين اللبنانيين في البازار الانتخابي والمزايدة عليهم". وشدّد على أنّ رفع الخطابات والشعارات حول حرص هذه القوى على حقوق المغتربين "لن يخدع اللبنانيين في الخارج الذين يعرفون تماماً مصلحتهم ومصلحة وطنهم".وأكد غندور أنّ حق المغتربين في المشاركة السياسية لا يجوز مصادرته أو استخدامه في الخطابات الشعبوية، مشيراً إلى أنّ "معظم المغتربين، ونحن منهم، ملتزمون بقرارات الجامعة الثقافية الأم برئاسة رئيسها العالمي عباس ".وحذّر من إشغال اللبنانيين المقيمين في الخارج بسجالات داخلية تزيد الانقسام بينهم في وقت يواجه فيه الوطن الأم تحديات عميقة ومعقدة، داعياً إلى تعزيز وحدة الصف والالتفاف حول مصلحة بدل الانخراط في معارك سياسية جانبية.