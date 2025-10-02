Advertisement

لبنان

غندور: لا تجرّوا المغتربين إلى البازار الانتخابي

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:41
دعا الأمين العام السابق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم حسن عيسى غندور القوى السياسية والطائفية إلى "الابتعاد عن إدخال المغتربين اللبنانيين في البازار الانتخابي والمزايدة عليهم". وشدّد على أنّ رفع الخطابات والشعارات حول حرص هذه القوى على حقوق المغتربين "لن يخدع اللبنانيين في الخارج الذين يعرفون تماماً مصلحتهم ومصلحة وطنهم".
وأكد غندور أنّ حق المغتربين في المشاركة السياسية لا يجوز مصادرته أو استخدامه في الخطابات الشعبوية، مشيراً إلى أنّ "معظم المغتربين، ونحن منهم، ملتزمون بقرارات الجامعة الثقافية الأم برئاسة رئيسها العالمي عباس فواز".

وحذّر من إشغال اللبنانيين المقيمين في الخارج بسجالات داخلية تزيد الانقسام بينهم في وقت يواجه فيه الوطن الأم تحديات عميقة ومعقدة، داعياً إلى تعزيز وحدة الصف والالتفاف حول مصلحة لبنان العليا بدل الانخراط في معارك سياسية جانبية.
 
جامعة اللبنانية

القوى السياسية

الأمين العام

لبنان العليا

اللبنانية

الطائف

العليا

