استقبل مدير منفذية في ماجد في مكتب المنفذية، رئيس مجلس إدارة “مؤسسة قصب الخيرية – نبض للإعمار” علي قصب على رأس وفد، بحضور ممثلين عن المنفذية.وذكر بيان صادر عن الحزب أنّ اللقاء تطرّق إلى شؤون اجتماعية وإنمائية تهدف إلى خدمة أبناء المنطقة وتعزيز صمودهم في أرضهم، مع التشديد على أهمية توحيد الجهود لما فيه خير حاصبيا والجوار.كما ناقش الجانبان سبل التعاون لدعم قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة. وأكدا أنّ المرحلة الراهنة تتطلّب مزيداً من الانفتاح والتنسيق بين المؤسسات الأهلية والقوى الحزبية، معتبرين أنّ الحوار والتلاقي هما المدخل الأساسي لتعزيز التنمية وتحصين المجتمع.