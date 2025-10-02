Advertisement

لبنان

اشتعلت فورا.. إطلاق نار باتجاه سيارة في طرابلس

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:44
أقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية ليلاً في منطقة المنكوبين على إطلاق النار باتجاه سيارة، ما أدى إلى اشتعالها بالكامل قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقد حضرت القوى الأمنية وفرق الإطفاء إلى المكان، وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً بالحادثة لتعقّب الفاعلين وكشف ملابساتها.
