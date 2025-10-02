في عكار.. الجيش يوقف مطلوبين ويضبط أسلحة بحوزتهم

Advertisement

في إطار ملاحقة المطلوبين، أوقفت مطلوبين في بلدة في ، وصدر عن القيادة بيانًا جاء فيه: "تواصل وحدات الجيش ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن في مختلف المناطق . وفي هذا السياق، دهمت وحدة، تؤازرها دورية من ، منازل متورطين في إشكال مسلح بتاريخ سابق، تخلله في بلدة بزال – عكار نتيجة خلافات شخصية، وأوقفت المواطنَين (ع.ع.) و(ع.م.)، وضبطت في حوزتهما سلاحا حربيا وكمية من الذخائر.كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة – عاليه المواطن (م.ز.)، المطلوب لارتكابه جرائم عدة: الاتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات، إطلاق النار، افتعال إشكالات، وضبطت في حوزته مسدسا حربيا.سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".