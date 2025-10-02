Advertisement

لبنان

في عكار.. الجيش يوقف مطلوبين ويضبط أسلحة بحوزتهم

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:54
في إطار ملاحقة المطلوبين، أوقفت قيادة الجيش مطلوبين في بلدة بزال في عكار، وصدر عن القيادة بيانًا جاء فيه: "تواصل وحدات الجيش ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية. وفي هذا السياق، دهمت وحدة، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، منازل متورطين في إشكال مسلح بتاريخ سابق، تخلله تبادل لإطلاق النار في بلدة بزال – عكار نتيجة خلافات شخصية، وأوقفت المواطنَين (ع.ع.) و(ع.م.)، وضبطت في حوزتهما سلاحا حربيا وكمية من الذخائر.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات – عاليه المواطن (م.ز.)، المطلوب لارتكابه جرائم عدة: الاتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات، إطلاق النار، افتعال إشكالات، وضبطت في حوزته مسدسا حربيا.
سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
