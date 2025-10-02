Advertisement

لبنان

وفد كتائبي زار الطاشناق: تأكيد دعم المؤسسات الدستورية

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:55
استقبل الأمين العام لحزب "الطاشناق" في لبنان البير بالابانيان، وفد حزب "الكتائب اللبنانية"، في مقر الحزب في برج حمود في حضور أمين سر اللجنة المركزية جورج كريكوريان، وعضوي اللجنة الوزير السابق أفيديس غيدانيان، والمهندس كارو هاروتيونيان.
وضم الوفد: النائب الياس حنكش، ومعاون رئيس حزب الكتائب للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر، وعضوي المكتب السياسي الوزير السابق الآن حكيم وجويل بوعبود، إلى جانب رئيسي إقليمي المتن الاستاذ ميشال هراوي وبيروت شادي بستاني.

وقدم الوفد الكتائبي التهاني بانتخاب اللجنة المركزية لحزب الطاشناق والأمين العام.

وأكد اللقاء وفق بيان للطاشناق، "التزام الحزبين التاريخي بدعم مؤسسات الدولة، والسعي إلى استقرارها، مع الإيجابيات التي تشهدها البلاد في ظل العهد والحكومة، والتشديد على أهمية لم شمل اللبنانيين واعتماد الحوار نهجا لتقريب وجهات النظر".

وتناول المجتمعون "الجهود التشريعية والسياسية المرتبطة بالانتخابات النيابية  وافضل السبل لتأمين مشاركة الاغتراب في الحياة السياسية، إلى جانب دوره الاقتصادي والاجتماعي".

كما تم البحث في "التحديات الاقتصادية وناحيتها التشريعية، خصوصا في ما يتعلق بالإصلاحات المالية وحقوق المودعين".
