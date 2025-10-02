Advertisement

لبنان

في اليرزة.. هيكل استقبل وزير العدل

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:59
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، وزير العدل عادل نصار، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
نصار

