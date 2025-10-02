23
لبنان
وزير الإعلام استقبل "رودج"... وعرض لأوضاع الاذاعات في لبنان
Lebanon 24
02-10-2025
|
11:00
استقبل وزير الاعلام المحامي د.
بول مرقص
في مكتبه في الوزارة، رئيس مجلس إدارة اذاعة "مكس اف ام" روجر سعد (رودج)، وعرض معه أوضاع الاذاعات في
لبنان
.
وهنّاه
مرقص
بحلول اذاعة "مكس اف ام" في المرتبة الأولى بين الاذاعات الاجنبية في الإحصاءات التي أجرتها نقابة وكالات الإعلان في لبنان.
