لبنان

وزير الإعلام استقبل "رودج"... وعرض لأوضاع الاذاعات في لبنان

Lebanon 24
02-10-2025 | 11:00
 استقبل وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص في مكتبه في الوزارة، رئيس مجلس إدارة اذاعة "مكس اف ام" روجر سعد (رودج)، وعرض معه أوضاع الاذاعات في لبنان
وهنّاه مرقص بحلول اذاعة "مكس اف ام" في المرتبة الأولى بين الاذاعات الاجنبية في الإحصاءات التي أجرتها نقابة وكالات الإعلان في لبنان.
