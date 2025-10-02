وزير الإعلام استقبل "رودج"... وعرض لأوضاع الاذاعات في لبنان

Advertisement

استقبل وزير الاعلام المحامي د. في مكتبه في الوزارة، رئيس مجلس إدارة اذاعة "مكس اف ام" روجر سعد (رودج)، وعرض معه أوضاع الاذاعات في .وهنّاه بحلول اذاعة "مكس اف ام" في المرتبة الأولى بين الاذاعات الاجنبية في الإحصاءات التي أجرتها نقابة وكالات الإعلان في لبنان.