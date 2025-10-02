قائد الجيش: سنكون بالمرصاد لكل من يحاول المسّ بأمننا

Advertisement

والتقى العماد هيكل الضباط والعسكريين، وزودهم بالتوجيهات اللازمة خلال المرحلة الحالية، وأثنى على احترافهم خلال مهمة دهم مستودع للمخدرات في مخيم مؤخراً، مؤكدًا أنه لا ملاذ للمجرمين في حيثما كانوا، وأن الجيش يبذل أقصى التضحيات بناء على إيمانه برسالته التي يجسدها العسكريون، ويعتمد في نجاحه على الجهود المشتركة والتكامل بين جميع وحداته.وقال: "نقف إلى جانب أهلنا اللبنانيين في المناطق كافة، ونجد منهم في المقابل التضامن والالتفاف حول المؤسسة".أضاف: "سنكون بالمرصاد لكل مَن يحاول المس بأمننا، ولن يثنينا شيء عن إتمام واجبنا، مهما بلغت الصعوبات وبصرف النظر عن أي افتراءات أو شائعات".