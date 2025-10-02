Advertisement

لبنان

شيخ العقل استقبل وفوداً ثقافية ودينية

Lebanon 24
02-10-2025 | 11:16
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم رئيس صندوق المهجرين السابق ورئيس "رابطة المبدعين العرب" د. شادي مسعد، ورئيس "جمعية كهف الفنون" الفنان غاندي بو ذياب، لدعوته الى الندوة الثقافية التي تقيمها الجمعية ومكتبة بعقلين الوطنية حول "عالمية غاندي بو ذياب المبدع اللبناني" 17 الجاري في قاعة المكتبة، ولاطلاعه على مشروع انشاء المركز الثقافي التابع ل"كهف الفنون". 
 كما استقبل القاضية وفاء التيماني برفقة "زعيم عشائر البو عامر" في العراق حاتم الشبلي العامري والسيد موسى البو عامر، في زيارة تقدير لسماحته. 
وعقد شيخ العقل اجتماعا مع لجنه الاوقاف في المجلس المذهبي، بحضور رئيسها المحامي حمادة حمادة، لمتابعة المستجدات المتعلقة باستثمار بعض عقارات الاوقاف. 

وفي منزله في شانيه استقبل شيخ العقل كلا من رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين والعضو الاستشاري القاضي الشيخ غاندي مكارم، بحضور مستشاره الشيخ د. رمزي سري الدين، رئيس "الحركة اليسارية اللبنانية" منير بركات، القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي خضر الغضبان ووكيل داخلية الجرد في الحزب جنبلاط غريزي، مسؤول مكتب امن الدولة في عاليه المقدم سركيس كوزاكيان، وفداً من مشايخ بلدة اغميد يرافقهم رئيس البلدية يحيى ابو غادر والمختار رواد ابو غادر، بحضور رئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس الشيخ فادي العطار، المغترب اللبناني في مونتريال فارس ابي المنى، الشيخ بهاء نديم عبد الخالق، والكاتب صبحي الدبيسي برفقة الشاعر عصام الحميدي. 

 وعقد اجتماعا مع رئيس اللجنة الدينية في المجلس المذهبي الشيخ عصمت الجردي للتشاور حول توصيات اللجنة الدينية لتفعيل العمل التثقيفي والديني. 

كما شارك في لقاءين دينيين الى جانب الشيخين الجليلين ابو زين الدين حسن غنام وابو فايز امين مكارم في عرمون وفي خلوات جرنايا في كفرحيم، التي ضمت مشايخ من المنطقة وجمعاً كبيراً من بلدة عرمون.

بدغان 

وكان ممثل شيخ العقل شقيقه الشيخ كمال ابي المنى شارك في مصالحة عقدت بين عائلتين من آل فياض وآل الصايغ في منزل رئيس بلدية بدغان رمزي فياض، بحضور جمع من المسؤولين في منطقة الجرد ومن العائلتين، حيث كانت له كلمة بالمناسبة، أثنت على التوجه نحو المصالحات ورأب الصدع اينما وجد. (الوكالة الوطنية)
الحزب التقدمي الاشتراكي

الوكالة الوطنية

اطلاعه على

اللبنانية

الاوقاف

العراق

الطائف

جنبلاط

