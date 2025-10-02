Advertisement

لبنان

عبد المسيح يُحذّر من كارثة صحية وبيئية في لبنان

Lebanon 24
02-10-2025 | 11:22
كتب النائب أديب عبد المسيح على حسابه عبر منصة "أكس": "نداء عاجل لصون صحة اللبنانيين: ناقوس خطر صحي ونطالب بتحرك فوري وشامل لمعالجة:
- أزمة النفايات واحتراق المكبات العشوائية التي تنبعث منها ملوثات خطرة تصل إلى المياه الجوفية والمزروعات - نتيجة تقاعس إداري وفساد في إدارة القطاع.

- شبكات الصرف الصحي المهترئة وتسرب الملوثات وما يصاحبها من روائح وأمراض، نتيجة سوء إدارة وعدم رقابة فعلية.

- مولدات الكهرباء غير المنظمة، والانبعاثات الصناعية من منشآت غير مراقبة، والمقالع والكسارات التي تلوث الهواء -  نتيجة إهمال رقابي وتواطؤ أحياناً مع جهات فاعلة.

تداول أغذية فاسدة أو مغشوشة على يد بعض التجار أو منشآت غذائية تسعى للربح على حساب الصحة العامة.

 المركبات والآليات غير المطابقة للمواصفات وتلوّث الهواء بسبب غياب تطبيق صارم لمعايير الانبعاثات 

تلوث النباتات وظهور أمراض في المحاصيل مثل زيتوننا نتيجة تراكم مخلفات صناعية وممارسات زراعية ومخلفات حفر ونقل مواد ضارة 

 تخلص غير قانوني من النفايات الطبية من قبل بعض المستشفيات، ما يعرض المجتمع لمخاطر بكتيرية ووبائية.

- التدهور الاقتصادي الذي أجبر شريحة واسعة على غذاء غير صحي وأسلوب حياة ينعكس سلبا على مؤشرات الصحة العامة (السمنة، قلة النشاط، تغذية سيئة).

- الآثار النفسية والاجتماعية الطويلة للأزمات المتتالية التي تُضعف المناعة العامة وتنعكس في مؤشرات صحية.

مطالب فورية وواضحة:

إطلاق تحقيق قضائي فوري وشفاف في أسباب الزيادة المسجلة بمعدلات السرطان، مع نشر مراحله ونتائجه.

حملة فحوصات ومسح بيئي وطبي على مستوى الوطن (تربة -  مياه - هواء) تشرف عليها مختبرات موثوقة دوليا ومحليا.

فرض رقابة مشددة على مكبات النفايات، وإغلاق المكبات العشوائية ومحاسبة المتهاونين.

تشديد رقابة وزارة البيئة على المنشآت الصناعية والمقالع ومولدات التغذية، وإلزامها بتركيب أجهزة قياس انبعاثات ونشر تقارير دورية".
