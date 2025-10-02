Advertisement

لبنان

حملة أمنية واقتصادية في صيدا لضبط أسعار الكهرباء غير القانونية

Lebanon 24
02-10-2025 | 11:45
A-
A+
Doc-P-1424495-638950276082911451.jpg
Doc-P-1424495-638950276082911451.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
Advertisement

انطلاقًا من مهامها في مكافحة المخالفات وحماية حقوق المواطنين، قامت مديرية الجنوب الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة بمؤازرة مندوبين من وزارة الاقتصاد – مصلحة حماية المستهلك، لتنفيذ إجراءات ميدانية مكثفة في مدينة صيدا وجوارها، للتأكد من التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة.

وأفاد البيان أنه تم تنظيم ثلاثة محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة المية المية، بعد ثبوت تقاضيهم أسعارًا تراوحت بين 65 و75 سنتًا للكيلوواط، بما يخالف التسعيرة الرسمية المعتمدة.

كما شمل الكشف بلدة حارة صيدا، حيث وقع عشرون صاحب مولد تعهدات خطية بالالتزام بالتسعيرة الرسمية ابتداءً من فواتير شهر أيلول.
 
مواضيع ذات صلة
لضبط مخالفات السير.. "حملة لقوى الأمن" في هذه المنطقة
lebanon 24
03/10/2025 02:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية صيدا شاركت في حملة تنظيف الشاطئ والبحر
lebanon 24
03/10/2025 02:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يوسّع مشروع العدادات الذكية دون رفع أسعار الكهرباء
lebanon 24
03/10/2025 02:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: مجلس الأمن يخاطر بفقدان مصداقيته وسلطته إذا تم فرض التدابير غير القانونية بالقوة
lebanon 24
03/10/2025 02:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لأمن الدولة

المديرية العامة

وزارة الاقتصاد

مديرية الجنوب

وزارة الطاقة

قسم الإعلام

أمن الدولة

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:20 | 2025-10-02
16:28 | 2025-10-02
16:16 | 2025-10-02
16:03 | 2025-10-02
15:49 | 2025-10-02
15:39 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24