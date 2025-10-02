حملة أمنية واقتصادية في صيدا لضبط أسعار الكهرباء غير القانونية

Advertisement

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:انطلاقًا من مهامها في مكافحة المخالفات وحماية حقوق المواطنين، قامت الإقليمية في لأمن الدولة بمؤازرة مندوبين من – مصلحة حماية المستهلك، لتنفيذ إجراءات ميدانية مكثفة في مدينة وجوارها، للتأكد من أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن .وأفاد البيان أنه تم تنظيم ثلاثة محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة المية المية، بعد ثبوت تقاضيهم أسعارًا تراوحت بين 65 و75 سنتًا للكيلوواط، بما يخالف التسعيرة الرسمية المعتمدة.كما شمل الكشف بلدة ، حيث وقع عشرون صاحب مولد تعهدات خطية بالالتزام بالتسعيرة الرسمية ابتداءً من فواتير شهر أيلول.