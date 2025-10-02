سلام: قضيّة الروشة لم تنتهِ بعد



Advertisement

وعن مسار حصرية السلاح، أضاف: "عنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح. لا يمكن أن يشعر المواطنون بالمساواة في ظل امتلاك بعض الأطراف للسلاح. ومطلع الأسبوع المقبل يكون قد مضى شهر على قرار ٥ أيلول، وسنناقش أوّل تقرير للجيش حول الخطة المتعلّقة بحصر السلاح. هناك جهات ستُمانع، ولكن لا خيار آخر أمامنا إذا أردنا بلدًا لنا ولأولادنا. أولادنا يحتاجون إلى مؤسّسات وإصلاح. أنا لم ولن أسلك غير هذا الطريق: دولة واحدة، قانون واحد، جيش واحد". قال رئيس الدكتور نواف سلام أمام وفود زارته بعد ظهر اليوم "أن الخاسر الأكبر مما حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة ومن يقف خلفها، فهي اخلت بتعهداتها. ومن المؤكّد أنّ لذلك تداعيات، وقضية الروشة لم تنتهِ بعد، فاستعادة هيبة الدولة تكون عبر تطبيق القانون ومحاسبة من أخلّوا بتعهّداتهم. وقد بدأ المدّعي العام باستدعاء أشخاص للتحقيق، وأصدر مذكّرات بحث وتحرٍّ بحق من لم يحضر".وعن مسار حصرية السلاح، أضاف: "عنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح. لا يمكن أن يشعر المواطنون بالمساواة في ظل امتلاك بعض الأطراف للسلاح. ومطلع الأسبوع المقبل يكون قد مضى شهر على قرار ٥ أيلول، وسنناقش أوّل تقرير للجيش حول الخطة المتعلّقة بحصر السلاح. هناك جهات ستُمانع، ولكن لا خيار آخر أمامنا إذا أردنا بلدًا لنا ولأولادنا. أولادنا يحتاجون إلى مؤسّسات وإصلاح. أنا لم ولن أسلك غير هذا الطريق: دولة واحدة، قانون واحد، جيش واحد".

واستقبل سلام النائب وضاح الصادق مع وفد من حزب خط أحمر.

واثر اللقاء قال الصادق: "نحن من ضمن الوفود التي أتت لدعم دولة الرئيس سلام خصوصا في المرحلة الاخيرة التي واجه فيها مشروع اعادة بناء الدولة بعد المطبات والعقبات، جئنا كوفد يمثل حزب خط أحمر بقطاعه الخاص لنعبر له عن دعمنا للمشروع الكامل الذي يقوم به لبناء مؤسسات الدولة، من خلال القوانين الإصلاحية التي ترد وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص واعادة تنظيم وضع المصارف وغيره، وسيادة جميع أراضيها وحصرية السلاح مع القوى العسكرية . وهذا يشكل لنا بداية أساسية فكلنا نعرف في السنوات الخمس الأخيرة بأن القطاع الخاص هو الذي حمل الدولة، واذا نظرنا الى الموازنة التي وقعها اليوم رئيس الجمهورية وهي سترد الى المجلس النيابي نرى بأن معظم المداخيل هي من القطاع الخاص.

وختم: "نحن ندعم دولة الرئيس، وندعم ومسيرته بشكل كامل كما ندعم الحكومة وخطتها المستقبلية.





وكان سلام استقبل وفدا من جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية برئاسة الدكتور فيصل سنو الذي أعلن بعد اللقاء:" تواكب جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في مسيرة التعافي الوطنية التي انطلقت بانتخابات رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية بكثير من الأمل بمستقبل أفضل.

وانطلاقا من حرص الجمعية على مواصلة هذه المسيرة نحو تحقيق المزيد من أهدافها الوطنية الجامعة، وحرصنا منها على تثبيت أسس وقواعد الوحدة الوطنية في ظل سيادة الدستور والقوانين التي تحدد السلطات والمسؤوليات بين المؤسسات الدستورية المتعددة، نحذر من أي تجاوز يمكن أن يعرض الوحدة الوطنية للخطر.

أضاف: لقد جئنا الى. السراي الحكومي كجمعية إسلامية لبنانية لنثني على مواقف الرئيس سلام ولنشد أزره لمواصلة مسيرته الإصلاحية الوطنية.

وجئنا الى السراي أيضا لنبدي استغرابنا واستنكارنا لحملات التشويه والتضليل التي تنال من شخص رئيس الحكومة ومن سياسته الوطنية الاستقلالية الجامعة.

اننا من منبر رئاسة الحكومة نرفع الصوت عاليا مطالبين باحترام حدود المسؤوليات الدستورية وعدم تجاوزها وللعمل معا، بمحبة واحترام متبادلين من أجل تكملة إعادة بناء الدولة اللبنانية الواحدة على قواعد إحترام الصلاحيات والمسؤوليات الدستورية، والالتزام العملي بأسس وقواعد العيش الوطني الواحد الذي نتمسك به جميعا.



واستقبل سلام السيد محمد شهاب ووفدا من شباب بيروت أكد دعمه لمواقف الرئيس سلام الوطنية.





منتدى أمناء بيروت

كما استقبل الرئيس سلام وفدا من منتدى أمناء بيروت برئاسة السيد فادي غلاييني الذي قال خلال اللقاء:"

نتوجّه باسم أهالي بيروت ومنتدى امناء بيروت بتحية تقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين دعمنا الكامل له ووقوفنا إلى جانبه في ظل الحملات المغرضة التي تعرض لها مؤخرًا، خصوصًا على خلفية مبادرة إضاءة صخرة الروشة، لا يستحق ما رافقه من تشويه وتضليل.



أضاف: إننا نؤكد أن هذه الحملة لن تنال من موقع دولة الرئيس الوطني، ولا من محبة أهالي بيروت ولبنان له، بل زادت من تمسكنا به كرمز للاعتدال والقرار المسؤول، وكمَن يحمل همّ الوطن بمسؤولية وشجاعة.



واعلن ان دولة الرئيس أثبت في كل موقف أنه رجل دولة بامتياز، حريص على وحدة اللبنانيين، وعلى حماية بيروت وهويتها وتاريخها، ونحن نبادله هذا الوفاء بالوفاء، ونضع ثقتنا به وبنهجه الوطني الجامع.





حركة بادر



واستقبل سلام وفدا من الهيئة الادارية لجمعيّة حركة بادر وتناول البحث عددا من الحيوية والمستجدات السياسية وأعرب الوفد عن تقديره لمواقف وعمل الرئيس سلام



وأعلنت الجمعية في بيان لها: ان أعضاء من الهيئة الإدارية لجمعية حركة بادر قاموا بزيارة لرئيس الحكومة اللبنانية، القاضي نواف سلام، حيث تم تناول عدد من القضايا الحيوية والمستجدّات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

زتطرّق المجتمعون إلى أهمية دعم مؤسّسات الدولة، مشدّدين على ضرورة أن يكون السلاح محصورًا بيد الجيش اللبناني الذي يُشكّل ضمانة الأمن والاستقرار في . كما تم بحث سبل الضغط للعمل على وقف الاعتداءات ، مؤكّدين على أهمية حماية السيادة الوطنية وأمن المواطنين.

وقد أكّد أعضاء الجمعية على ضرورة التمسّك باتفاق الطائف كإطار سياسي للمرحلة القادمة، مشدّدين على ضرورة وحدة الموقف اللبناني بين المواقع الرئاسيّة الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، ورئاسة مجلس النواب) وذلك في سبيل تحقيق الاستقرار والتوازن السياسي المطلوب في البلاد.

في ختام الزيارة، أعرب أعضاء جمعية حركة بادر عن تقديرهم لموقف وعمل رئيس الحكومة في ظل الظروف التي يمر بها لبنان، مؤكّدين دعمهم لجهوده في تحقيق الأهداف الوطنية، واستعدادهم الدائم للتعاون في سبيل دعم دولة الحق والقانون.