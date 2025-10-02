Advertisement

لبنان

بري يؤكد تمسّكه بقانون الانتخاب: لا يتقدّم عليه إلا الإنجيل والقرآن

Lebanon 24
02-10-2025
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، تمسكه بقانون الانتخاب الحالي، وقال: "لا يتقدم عليه إلا الإنجيل والقرآن". (النهار)
رئيس مجلس النواب نبيه بري

نبيه بري

الإنجيل

نبيه بر

إنجيل

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24