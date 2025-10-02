الصدي في حوار مع منظمات دولية: إصلاح قطاع الكهرباء في صلب النقاش

أجرى وزير الطاقة
والمياه جو الصدي حوارا مفتوحا مع عدد من المنظمات الدولية المعنية بجزء من مهامها بقطاع الطاقة، وهي: البنك الدولي
WB، برنامج الأمم المتحدة
الإنمائيUNDP، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، الاتحاد الأوروبي
EU، البنك الأوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي AFESD، الوكالة الفرنسية
للتنمية AFD، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، المركز المتوسطي للطاقة المتجددة MEDREG، وبحضور أعضاء من الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان
إنريكي بلانكو أرمس.
ثم قدم الصّدي عرضا لواقع قطاع الكهرباء في لبنان والحلول التي يعمل عليها والمعوقات.
كما تناول مدى قدرة لبنان على الاستفادة من الطاقة النظيفة.
وكذلك، توقف عند تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والأدوار الملقاة على عاتقها.
بعدها، دار حوار مفتوح مع الحضور وتركز على مدى قدرة لبنان على الاستفادة من خبراتهم وبرامجهم والدعم الذي يقدمونه على صعد عدة.
كما أشاد المشاركون بـ"تشكيل الهيئة الناظمة كخطوة إصلاحية وكحاجة ملحة لاستنهاض القطاع وانتظامه بشفافية".
في الختام، تقرر عقد هذا الاجتماع بشكل دوري
مرتين في السنة ووضع آلية عمل تنسيقية بين وزارة الطاقة
والمياه والمجتمعين. (الوكالة الوطنية)