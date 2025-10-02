الصدي في حوار مع منظمات دولية: إصلاح قطاع الكهرباء في صلب النقاش

Advertisement

أجرى والمياه جو الصدي حوارا مفتوحا مع عدد من المنظمات الدولية المعنية بجزء من مهامها بقطاع الطاقة، وهي: WB، برنامج الإنمائيUNDP، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، EU، البنك لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي AFESD، الوكالة للتنمية AFD، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، المركز المتوسطي للطاقة المتجددة MEDREG، وبحضور أعضاء من الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير مكتب مجموعة البنك الدولي في إنريكي بلانكو أرمس.ثم قدم الصّدي عرضا لواقع قطاع الكهرباء في لبنان والحلول التي يعمل عليها والمعوقات.كما تناول مدى قدرة لبنان على الاستفادة من الطاقة النظيفة.وكذلك، توقف عند تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والأدوار الملقاة على عاتقها.بعدها، دار حوار مفتوح مع الحضور وتركز على مدى قدرة لبنان على الاستفادة من خبراتهم وبرامجهم والدعم الذي يقدمونه على صعد عدة.كما أشاد المشاركون بـ"تشكيل الهيئة الناظمة كخطوة إصلاحية وكحاجة ملحة لاستنهاض القطاع وانتظامه بشفافية".في الختام، تقرر عقد هذا الاجتماع بشكل مرتين في السنة ووضع آلية عمل تنسيقية بين والمياه والمجتمعين. (الوكالة الوطنية)