لبنان

ماذا دار بين قائد الجيش ورعد؟

Lebanon 24
02-10-2025 | 12:30
Doc-P-1424511-638950304365359217.png
Doc-P-1424511-638950304365359217.png photos 0
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
