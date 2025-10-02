Advertisement

لبنان

أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-10-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1424513-638950305045303268.jpg
Doc-P-1424513-638950305045303268.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

ذكر موقع "واينت" الإسرائيليّ، أنّه "مع استمرار الجدل في لبنان بشأن حصريّة السلاح، كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على أهداف مرتبطة بـ"حزب الله في جنوب لبنان"، بما في ذلك جرافات وحفارات تقول إسرائيل إنها تُستخدم لإعادة بناء البنية التحتية العسكرية لـ"الحزب".
Advertisement


وبحسب الموقع الإسرائيليّ، فإنّه "في الأسبوع الأول من أيلول، استُهدِفَت عدّة جرافات. في الأول من أيلول، أسقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلتين على جرافة في قرية يارون. وفي اليوم عينه، استهدفت مسيّرة أخرى جرافة في بلدة رب ثلاثين".


وأضاف "واينت: "في اليوم التالي، أعلن الجيش الإسرائيليّ مسؤوليته عن الهجمات. وأُلقيت منشورات في المنطقة جاء فيها: "استُخدمت الجرافة لترميم البنية التحتية تحت الأرض لـ"حزب الله". لا فائدة اقتصادية من الصفقات المشبوهة مع "حزب الله". ابتعدوا عن "حزب الله" وأنصاره، فهم من يمنعون النهوض الوطني".


وتابع: "تتهم وسائل إعلام مُقرّبة من "حزب الله" إسرائيل، أنّها تقصف أدوات ومواقع مدنية عمداً. في المقابل، يُصرّ المسؤولون الإسرائيليون على أنّ الجيش الإسرائيليّ يستهدف أصولًا تُساعد "حزب الله" بشكلٍ مباشر في إعادة الإعمار".


وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابقة والباحثة البارزة في معهد دراسات الأمن القومي أورنا مزراحي، إنّه "ظاهريًا، تبدو هذه أدوات عمل مدنية بريئة، لكن "حزب الله" اليوم يُركّز بشدّة على إعادة بناء بنيته التحتية ووجوده في جنوب لبنان".


وأضافت مزراحي: "هذه الأدوات تخدم إحتياجات "حزب الله". طوال سنوات، استخدم "الحزب" المنشآت المدنية في هذه المناطق لأغراضه الخاصة. قد تعني إعادة بناء البنية التحتية: منشآت فوق الأرض أو تحتها، لكن هذا لا يهمّ. الضربات جزء من الجهود المبذولة لمنع "حزب الله" من إعادة بناء بنيته التحتية في المنطقة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
فرنجية: لبنان ليس أرضاً خصبة لإسرائيل و "حزب الله" لم يخسر
lebanon 24
03/10/2025 02:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" واسرائيل: مرحلة جديدة
lebanon 24
03/10/2025 02:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم مقراً لـ"حزب الله" في منطقة النبطية - جنوب لبنان
lebanon 24
03/10/2025 02:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أهداف جديدة لإسرائيل لمنع الجنوبيين من العودة
lebanon 24
03/10/2025 02:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

صحافة أجنبية

مجلس الأمن القومي

إعادة الإعمار

الأمن القومي

مجلس الأمن

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:20 | 2025-10-02
16:28 | 2025-10-02
16:16 | 2025-10-02
16:03 | 2025-10-02
15:49 | 2025-10-02
15:39 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24