أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟

ذكر موقع "واينت" الإسرائيليّ، أنّه "مع استمرار الجدل في بشأن حصريّة السلاح، كثّف الجيش غاراته على أهداف مرتبطة بـ" في "، بما في ذلك جرافات وحفارات تقول إنها تُستخدم لإعادة بناء البنية التحتية العسكرية لـ"الحزب".وبحسب الموقع الإسرائيليّ، فإنّه "في الأسبوع الأول من أيلول، استُهدِفَت عدّة جرافات. في الأول من أيلول، أسقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلتين على جرافة في قرية يارون. وفي اليوم عينه، استهدفت مسيّرة أخرى جرافة في بلدة رب ثلاثين".وأضاف "واينت: "في اليوم التالي، أعلن الجيش الإسرائيليّ مسؤوليته عن الهجمات. وأُلقيت منشورات في المنطقة جاء فيها: "استُخدمت الجرافة لترميم البنية التحتية تحت الأرض لـ"حزب الله". لا فائدة اقتصادية من الصفقات المشبوهة مع "حزب الله". ابتعدوا عن "حزب الله" وأنصاره، فهم من يمنعون النهوض الوطني".وتابع: "تتهم وسائل إعلام مُقرّبة من "حزب الله" إسرائيل، أنّها تقصف أدوات ومواقع مدنية عمداً. في المقابل، يُصرّ المسؤولون الإسرائيليون على أنّ الجيش الإسرائيليّ يستهدف أصولًا تُساعد "حزب الله" بشكلٍ مباشر في ".وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس الإسرائيلي السابقة والباحثة البارزة في معهد دراسات أورنا مزراحي، إنّه "ظاهريًا، تبدو هذه أدوات عمل مدنية بريئة، لكن "حزب الله" اليوم يُركّز بشدّة على إعادة بناء بنيته التحتية ووجوده في جنوب لبنان".وأضافت مزراحي: "هذه الأدوات تخدم إحتياجات "حزب الله". طوال سنوات، استخدم "الحزب" المنشآت المدنية في هذه المناطق لأغراضه الخاصة. قد تعني إعادة بناء البنية التحتية: منشآت فوق الأرض أو تحتها، لكن هذا لا يهمّ. الضربات جزء من الجهود المبذولة لمنع "حزب الله" من إعادة بناء بنيته التحتية في المنطقة".