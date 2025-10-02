Advertisement

لبنان

توافق نيابي على متابعة ملف "ستارلينك"

Lebanon 24
02-10-2025 | 13:02
عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة، التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي وحضور مقررها النائب ياسين ياسين والنواب أعضاء اللجنة: نقولا الصحناوي، بوليت يعقوبيان، سيزار أبي خليل، قبلان قبلان، سعيد الأسمر، جيمي جبور، وغياث يزبك.
وحضر الجلسة أيضا النواب: جميل السيد، مارك ضو، وضاح الصادق، أمين شري، وعدنان طرابلسي.

وناقشت اللجنة جدول أعمال الجلسة المتعلق بملف ستارلينك، وتمحور النقاش حول "مدى تأثير هذه الخدمة على قطاع الاتصالات وما قد ينتج منها من آثار سلبية عليه".

ثم تركزت النقاشات على "أمور عدة تتعلق بستارلينك، منها شرعية الترخيص والأمور الاقتصادية والتقنية، والعامل الأبرز التأثير الأمني، وما قد يسببه من مخاطر على واقع الاتصالات.

ثم تابعت اللجنة نقاشاتها، التي تركزت على "موضوع الداتا وعملية تخزين البيانات".

ثم شرح فريق عمل الهيئة الناظمة للاتصالات "طريقة عمل ستارلينك"، مرتكزا على "قانون رقم ٤٣١ وعلى طريقة عمل الترددات لهذه الخدمة، وكان هناك دور بارز للأجهزة الأمنية في النقاشات لجهة شرح وتفسير الشق الأمني والتقني لهذه الخدمة وما ينتج منها من مخاطر"، مستندة على "بعض التقارير التي وثقتها خلال مرحلة المتابعة لهذه الخدمة".

ثم طرحت اللجنة استفساراتها عن سبب اعتماد هذه الخدمة من دون غيرها.

وبعد ذلك، حصل توافق بين رئيس اللجنة والوزير الحاج على ضرورة متابعة الموضوع بشكل دقيق وأكثر اتساعا وعمقا في الجلسات المقبلة. (الوكالة الوطنية)
