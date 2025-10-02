Advertisement

لبنان

بايراقداريان تفتتح بطولة غرب آسيا لألعاب القوى في بيروت

Lebanon 24
02-10-2025 | 13:07
A-
A+
Doc-P-1424527-638950326673984461.png
Doc-P-1424527-638950326673984461.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتُتحت بعد ظهر اليوم بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات (تحت 20 سنة) في العاب القوى، التي ستقام حتى الأحد المقبل في مدينة كميل شمعون الرياضية وفي نادي الجمهور الرياضي، برعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، وتحت اشراف الاتحاد الآسيوي واتحاد غرب آسيا، وبمشاركة تسع دول هي قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة ، اليمن، سوريا، الأردن، فلسطين، العراق ولبنان، والمؤهلة لبطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 سنة في أوريغون بالولايات المتحدة الأميركبة السنة المقبلة.
Advertisement
ألقت الوزيرة بايراقداريان كلمة، واعربت عن سرورها لوجودها في "هذا الصرح الرياضي العريق مرة جديدة". واعتبرت ان "حضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي واتحاد غرب آسيا والضيوف العرب في لبنان يشكّل اضافة معنوية ودعما للبنان للنهوض من جديد".

ووجّهت الشكر الى "رولان سعادة على جهوده في تطوير رياضة العاب القوى مع اللجنة الادارية، وفي تنظيم بطولة اقليمية"، واشارت الى ان "الاتحاد اللبناني وضع رياضة ألعاب القوى على الخارطة الاقليمية والدولية".

وختمت كلمتها بالاعلان رسمياً عن افتتاح بطولة غرب آسيا وسط تصفيق الحاضرين.

وفي الختام أقيمت وصلة فولكلورية من قبل فرقة "شمس بعلبك". (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
رئيس بلدية صيدا هنأ بطل رفع الاثقال خضر السن لاحرازه المركز الأول في بطولة غرب آسيا
lebanon 24
03/10/2025 02:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24
دراما الأمتار الأخيرة.. خطأ هولندي يمنح الذهب لأميركا في بطولة العالم لألعاب القوى
lebanon 24
03/10/2025 02:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب سلة الذكور تحت 16 سافر الى منغوليا لخوض بطولة آسيا
lebanon 24
03/10/2025 02:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء الربع الثالث بتقدم لبنان على اليابان بنتيجة 81-64 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة
lebanon 24
03/10/2025 02:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الوكالة الوطنية

الإمارات

العراق

بيروت

لبنان

سوريا

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:20 | 2025-10-02
16:28 | 2025-10-02
16:16 | 2025-10-02
16:03 | 2025-10-02
15:49 | 2025-10-02
15:39 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24