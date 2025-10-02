بايراقداريان تفتتح بطولة غرب آسيا لألعاب القوى في بيروت

Advertisement

افتُتحت بعد ظهر اليوم بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات (تحت 20 سنة) في العاب القوى، التي ستقام حتى الأحد المقبل في مدينة كميل شمعون الرياضية وفي نادي الجمهور الرياضي، برعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، وتحت اشراف الاتحاد الآسيوي واتحاد غرب آسيا، وبمشاركة تسع دول هي قطر، الكويت، العربية المتحدة ، اليمن، ، الأردن، فلسطين، ولبنان، والمؤهلة لبطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 سنة في أوريغون بالولايات المتحدة الأميركبة السنة المقبلة.ألقت الوزيرة بايراقداريان كلمة، واعربت عن سرورها لوجودها في "هذا الصرح الرياضي العريق مرة جديدة". واعتبرت ان "حضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي واتحاد غرب آسيا والضيوف العرب في يشكّل اضافة معنوية ودعما للبنان للنهوض من جديد".ووجّهت الشكر الى "رولان على جهوده في تطوير رياضة العاب القوى مع اللجنة الادارية، وفي تنظيم بطولة اقليمية"، واشارت الى ان "الاتحاد اللبناني وضع رياضة ألعاب القوى على الخارطة الاقليمية والدولية".وختمت كلمتها بالاعلان رسمياً عن افتتاح بطولة غرب آسيا وسط تصفيق الحاضرين.وفي الختام أقيمت وصلة فولكلورية من قبل فرقة "شمس بعلبك". (الوكالة الوطنية)