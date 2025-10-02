هل لا يزال لبنان على رأس أولويّات أميركا؟.. إليكم ما كشفته مصادر

قالت مصادر للـ"أم تي في"، "هناك رأيان في أميركا بشأن ملف ، فالبعض راضٍ عن مسار نزع السلاع ويُصفّق للمسؤولين، فيما هناك آخرون يرون أنّ هناك تقصيراً".

كما أشارت مصادر دبلوماسية إلى أنّ "الاندفاعة الدولية بشأن لبنان باتت غائبة، وهناك عدم رضى على السلطة".

وأضافت المصادر أنّ "لبنان لم يعدّ على رأس الاولويات بالنسبة لأميركا، إذ إنّ ملفات عدّة تقدّمت عليه، وخصوصاً ملفيّ غزة وسوريا".