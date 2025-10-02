بعد رصد دقيق... توقيف مطلوب خطير في الجنوب

تمكّنت دورية من في من توقيف مطلوب خطير (سوري الجنسية) في منطقة العاقبية، بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، وبموجب مذكرات توقيف وبحث وتحر، بجرم السرقة، وحيازة أوراق غير قانونية، والسلب بقوة السلاح، وذلك بإشراف المختص.

