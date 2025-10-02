Advertisement

لبنان

بعد رصد دقيق... توقيف مطلوب خطير في الجنوب

Lebanon 24
02-10-2025 | 13:23
Doc-P-1424533-638950335418962803.jpg
Doc-P-1424533-638950335418962803.jpg photos 0
تمكّنت دورية من مكتب أمن الدولة في الزهراني من توقيف مطلوب خطير (سوري الجنسية) في منطقة العاقبية، بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، وبموجب مذكرات توقيف وبحث وتحر، بجرم السرقة، وحيازة أوراق غير قانونية، والسلب بقوة السلاح، وذلك بإشراف القضاء المختص.
