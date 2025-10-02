البزري: تحسين التغذية الكهربائية والمائية أولوية لصيدا

اعتبر النائب الدكتور أن "تثبيت تسعيرة على أصحاب المولدات خطوة أساسية لحماية المواطنين وتخفيف أعبائهم"، مشيراً إلى أن "المطلوب اليوم هو كامل ومتابعة صارمة من البلديات والأجهزة المعنية لضمان العدالة ومنع أي استغلال، خصوصاً لأهلنا في ومنطقتها"، مؤكداً "ضرورة أن تقوم وزارة الطاقة بتأمين تغذية كهربائية أفضل وأكثر استدامة لكل المناطق ، وخاصة صيدا وجوارها، لأن التغذية الكهربائية أساسية ومرتبطة مباشرة بالتغذية المائية". (الوكالة الوطنية)

Advertisement