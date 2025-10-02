Advertisement

لبنان

البزري: تحسين التغذية الكهربائية والمائية أولوية لصيدا

Lebanon 24
02-10-2025 | 13:32
اعتبر النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أن "تثبيت تسعيرة وزارة الطاقة على أصحاب المولدات خطوة أساسية لحماية المواطنين وتخفيف أعبائهم"، مشيراً إلى أن "المطلوب اليوم هو التزام كامل ومتابعة صارمة من البلديات والأجهزة المعنية لضمان العدالة ومنع أي استغلال، خصوصاً لأهلنا في صيدا ومنطقتها"، مؤكداً "ضرورة أن تقوم وزارة الطاقة بتأمين تغذية كهربائية أفضل وأكثر استدامة لكل المناطق اللبنانية، وخاصة صيدا وجوارها، لأن التغذية الكهربائية أساسية ومرتبطة مباشرة بالتغذية المائية". (الوكالة الوطنية)
عبد الرحمن البزري

الوكالة الوطنية

عبد الرحمن ال

وزارة الطاقة

عبد الرحمن

اللبنانية

الرحمن

البزري

