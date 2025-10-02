Advertisement

لبنان

لماذا زار محمد رعد قصر بعبدا اليوم؟

Lebanon 24
02-10-2025 | 13:34
قالت مصادر مقربة من "حزب الله"، إنّ "توقيت لقاء بعبدا، جاء في ظل ما يتعرّض له رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون من حملات بعد مواقفه المؤيّدة لمواقف الجيش والقوى الأمنية تجاه ما جرى في الروشة، ومنع الصدام والمُحافظة على السلم الأهليّ".
وأضافت المصادر أنّ "لقاء الرئيس عون ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اتى في سياق عناوين عدّة، كالاعتداءات الاسرائيلية واعادة الإعمار وقانونِ الانتخاب واعادةِ تفعيل المجلس النيابي وعدم تعطيله".
 
 
 
