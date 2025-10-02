Advertisement

لبنان

بالصور: حريق في منزل بهاء الحريري وسط بيروت

Lebanon 24
02-10-2025 | 14:07
اندلع حريق فجر اليوم في منزل رجل الأعمال بهاء الحريري الكائن في وسط بيروت.
وقد سارعت فرق الإطفاء إلى المكان وتمكّنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها.
 ولم تُعرف حتى الآن أسباب اندلاع الحريق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيقات لكشف ملابساته.
