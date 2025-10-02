بالصور: حريق في منزل بهاء الحريري وسط بيروت

Advertisement

اندلع حريق فجر اليوم في منزل رجل الأعمال الكائن في .وقد سارعت فرق الإطفاء إلى المكان وتمكّنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها.ولم تُعرف حتى الآن أسباب اندلاع الحريق، فيما باشرت المختصة التحقيقات لكشف ملابساته.