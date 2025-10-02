Advertisement

لبنان

هذه طبيعة الإنفجارات التي تُسمع في البقاع

Lebanon 24
02-10-2025 | 15:28
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أصوات الإنفجارات التي تُسمع في البقاع، ناجمة عن غارات إسرائيليّة تستهدف سوريا.
لبنان 24

إسرائيل

لبنان

سوريا

18:20 | 2025-10-02
16:28 | 2025-10-02
16:16 | 2025-10-02
16:03 | 2025-10-02
15:49 | 2025-10-02
15:39 | 2025-10-02
