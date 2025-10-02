Advertisement

لبنان

لقاء بين الحجار ومحفوظ لتعزيز التعاون بين الداخلية والمجلس الوطني للإعلام

Lebanon 24
02-10-2025 | 16:03
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، على التوالي النواب غسان سكاف، أحمد الخير ومن ثم طه ناجي، وتم البحث مع كل منهم في ملفات إنمائية وخدماتية تتصل بمناطقهم.
كما والتقى رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، وتم التداول في سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس. (الوكالة الوطنية)
