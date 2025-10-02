23
لبنان
لقاء بين الحجار ومحفوظ لتعزيز التعاون بين الداخلية والمجلس الوطني للإعلام
Lebanon 24
02-10-2025
|
16:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
، في مكتبه اليوم، على التوالي النواب
غسان سكاف
،
أحمد الخير
ومن ثم طه ناجي، وتم البحث مع كل منهم في ملفات إنمائية وخدماتية تتصل بمناطقهم.
كما والتقى رئيس
المجلس الوطني للإعلام المرئي
والمسموع
عبد الهادي
محفوظ، وتم التداول في سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس. (الوكالة الوطنية)
مأزق
Lebanon 24
مأزق
18:20 | 2025-10-02
02/10/2025 06:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجل نزع سلاح "الحزب"... 230 مليون دولار من أميركا للبنان
Lebanon 24
من أجل نزع سلاح "الحزب"... 230 مليون دولار من أميركا للبنان
16:28 | 2025-10-02
02/10/2025 04:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هيل: لا بديل عن الجيش من أجل ملء الفراغ
Lebanon 24
هيل: لا بديل عن الجيش من أجل ملء الفراغ
16:16 | 2025-10-02
02/10/2025 04:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان… هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن استهدافات الجنوب (فيديو)
Lebanon 24
في بيان… هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن استهدافات الجنوب (فيديو)
15:49 | 2025-10-02
02/10/2025 03:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان توضيحي من وزيرة التربية… هذا مضمونه
Lebanon 24
بيان توضيحي من وزيرة التربية… هذا مضمونه
15:39 | 2025-10-02
02/10/2025 03:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
