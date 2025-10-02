Advertisement

لبنان

من أجل نزع سلاح "الحزب"... 230 مليون دولار من أميركا للبنان

Lebanon 24
02-10-2025 | 16:28
أفادت وكالة "رويترز"، أنّ الولايات المتحدة الأميركيّة قدّمت للبنان 230 مليون دولار، في إطار سعيها لنزع سلاح "حزب الله".
وقالت مصادر في واشنطن وبيروت لـ"رويترز"، إنّ "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقت هذا الأسبوع على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية في إطار سعيها لنزع سلاح "حزب الله".
 
وقال مصدر لبناني مطلع على القرار، إنّ "التمويل يشمل 190 مليون دولار للقوات المسلحة اللبنانية، و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخليّ".
 
وذكر مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس أن إطلاق التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية لواشنطن في 30 أيلول.
 
 
وقال أحد المساعدين والذي طلب عدم الكشف عن هويته: "بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان، هذا أمرٌ مهمّ للغاية".
 
 
 
