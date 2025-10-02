من أجل نزع سلاح "الحزب"... 230 مليون دولار من أميركا للبنان

أفادت وكالة " "، أنّ الأميركيّة قدّمت للبنان 230 مليون دولار، في إطار سعيها لنزع سلاح " ".

Advertisement

وقالت مصادر في وبيروت لـ"رويترز"، إنّ "إدارة الرئيس الأميركي وافقت هذا الأسبوع على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن في إطار سعيها لنزع سلاح "حزب الله".



وقال مصدر لبناني مطلع على القرار، إنّ "التمويل يشمل 190 مليون دولار للقوات المسلحة اللبنانية، و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخليّ".



وذكر مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس أن إطلاق التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية لواشنطن في 30 أيلول.

وقال أحد المساعدين والذي طلب عدم هويته: "بالنسبة لبلد صغير مثل ، هذا أمرٌ مهمّ للغاية".