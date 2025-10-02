مذكرة "بحث وتحرٍّ" في ملف صخرة الروشة

Advertisement

وقد جرى استجواب شخصين، بإشراف التمييزي القاضي جمال ، الذي أمر بترك احدهما بسند إقامة والثاني رهن التحقيق، وهذا الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرى عبره إضاءة الصخرة بالصورتين، وجرى استدعاء ثلاثة أشخاص آخرين لاستجوابهم في هذه القضية اليوم الجمعة.وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» إن الحجار، استدعى شخصين، قبل أيام، ثبتت مسؤوليتهما عن إضاءة الصخرة خلال الاحتفالية، لكنهما رفضا المثول. ولم تكشف المصادر عن هويتيهما، لكنها قالت إنهما مقربان من «حزب الله»، وليسا عضوين فيه.وبعدما رفضا المثول، سطر النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، بلاغَي بحث وتحرٍّ بحقهما، وهما «ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي».وبالتوازي اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام أمس مع أحمد الحجار ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي،