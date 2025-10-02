مذكرة "بحث وتحرٍّ" في ملف صخرة الروشة

28
لبنان
مذكرة "بحث وتحرٍّ" في ملف صخرة الروشة
Lebanon 24
02-10-2025
|
22:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
سطّر
القضاء
بلاغَي بحث وتحرٍّ بحق شخصَين مقربَين من "
حزب الله
"، ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة الأسبوع الماضي، وخرقا القرار الحكومي القاضي بعدم إضاءتها في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد
الأمين العام
الأسبق لـ«الحزب»
السيد حسن نصر
الله.
Advertisement
وقد جرى استجواب شخصين، بإشراف
النائب العام
التمييزي القاضي جمال
الحجار
، الذي أمر بترك احدهما بسند إقامة والثاني رهن التحقيق، وهذا الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرى عبره إضاءة الصخرة بالصورتين، وجرى استدعاء ثلاثة أشخاص آخرين لاستجوابهم في هذه القضية اليوم الجمعة.
وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» إن الحجار، استدعى شخصين، قبل أيام، ثبتت مسؤوليتهما عن إضاءة الصخرة خلال الاحتفالية، لكنهما رفضا المثول. ولم تكشف المصادر عن هويتيهما، لكنها قالت إنهما مقربان من «حزب الله»، وليسا عضوين فيه.
وبعدما رفضا المثول، سطر النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، بلاغَي بحث وتحرٍّ بحقهما، وهما «ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي».
وبالتوازي اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام أمس مع
وزير الداخلية
أحمد الحجار ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي،
