Advertisement

لبنان

مطالبة لبنانية لسوريا بفتح أرشيف الاغتيالات وتسليم الشرتوني

Lebanon 24
02-10-2025 | 22:44
A-
A+
Doc-P-1424619-638950670861576279.png
Doc-P-1424619-638950670861576279.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": فتح الاجتماع القضائي اللبناني – السوري الأخير نافذة غير مسبوقة على واحد من أكثر الملفات حساسية في تاريخ لبنان الحديث، أي الاغتيالات السياسية التي لطالما وُجهت فيها أصابع الاتهام إلى النظام السوري السابق. فوفق المعلومات طلب الجانب اللبناني من القيادة السورية الجديدة تزويده بكل ما يتوافر لديها من معطيات عن تلك العمليات، في خطوة تحمل دلالات سياسية وقضائية بالغة. وفي المعلومات أيضاً، طلب وزير العدل عادل نصار من الوفد السوري الحصول على كل المعلومات المتوافرة عن جميع الاغتيالات والاعتداءات الأمنية التي حصلت في لبنان خلال فترة حكم الأسد، من كمال جنبلاط وبشير الجميّل مروراً برفيق الحريري وشهداء "ثورة الأرز" وانتهاء بلقمان سليم. وطالبهم بتسليم اللبنانيين الفارين من العدالة والذين لجأوا إلى سوريا، وقد ذُكر اسم حبيب الشرتوني مرات عديدة، بالإضافة إلى أسماء أخرى ارتكبت جرائم سياسية وجنائية معروفة، وتظهر على وسائل التواصل الاجتماعي من سوريا. على سبيل المثال لا الحصر، جوزف الزوقي قاتل نصري ماروني ونعيم عاصي في زحلة وغيرهما من الأسماء، كبعض عصابات تجار المخدرات الذين اعتدوا على الجيش اللبناني في البقاع. وسلّم نصار الجانب السوري لائحة بهذه الأسماء. 
Advertisement

بالإضافة إلى ذلك، طلب نصار الكشف عن مصير المعتقلين والمخفيين اللبنانيين في السجون السورية، بمن فيهم بطرس خوند، وخصوصاً أن من الطبيعي العثور على ملفاتهم في الأروقة الرسمية حيث يُفترض أنهم خضعوا لمحاكمات، ولو صورية، والموضوع في حاجة إلى قليل من الجهد لمحاولة استرجاع هذه الملفات. فهي إن لم تنجح في استرجاع الشخص، فقد توصل إلى معرفة مصيره، وقد تم تزويد هذا الجانب بلائحة طويلة ومفصلة بالأسماء وتواريخ الاعتقال. لكن الأبرز كان المطالبة بتزويد الجانب اللبناني كل المعلومات المتصلة بانفجار مرفأ بيروت، وخصوصاً أن أسماء سورية ظهرت في التحقيق. وفي هذا الإطار علمت "النهار" أن المحقق العدلي طارق البيطار كان قد توجه بطلب رسمي إلى السلطات السورية لتزويده بالمعلومات المتوافرة في القضية، تزامناً مع توقيف صاحب الباخرة "روسوس" إيغور غريتشوشكن، الذي يجهد القضاء اللبناني بالتعاون مع وزارة العدل في تعجيل عملية بتّ طلب استرداده وتجنب التأخير الناتج من تبادل المراسلات الورقية التقليدية، وضمان الحصول على موقف واضح من السلطات البلغارية التي يحق لها توقيفه لمدة معينة. أما في قضية الموقوفين السوريين، فبدا من الواضح استعجال الطرف السوري للانتهاء من الملف، وهنا أبدى الجانب اللبناني مرونة عبر الدفع لتوقيع اتفاقية قضائية بين البلدين تحفظ الحقوق لدى الطرفين، وخصوصاً أن لا إشكالية للبنان في تسليم المحكومين، ولكن في الوقت عينه لبنان محكوم بقوانين لا يستطيع تجاوزها، وهو يختلف عن الجانب الذي وصل إلى الحكم عبر الثورة. وهذا يعبّر عن حرص الوزير نصار على أن تكون العلاقات بين البلدين قائمة على الندية والتكافؤ، وألا يكون لبنان في موقع الحلقة الأضعف التي تخضع لمطالب سوريا من دون أن يتمكن من انتزاع أيٍّ من مطالبه. في المقابل، بحسب مصادر اللجنة، فإن النقاش يبدو إيجابياً في مختلف القضايا، ويبدي الجانب السوري مرونة كبيرة، على الرغم من تفاجئه بالمطالب اللبنانية، وقد وعد بالتعامل الإيجابي معها، على الرغم من استعجاله حسم ملف الموقوفين السوريين. إلى ذلك، فإن البعد الأكثر حساسية في هذا الأمر يتمثل في إمكان أن تكشف الوثائق – إذا ما سُلّمت – عن شركاء لبنانيين تورطوا في التخطيط أو التنفيذ في عمليات الاغتيال. هنا يصبح الملف داخلياً بامتياز، ويفتح الباب على مواجهات جديدة داخلية من غير المعروف أين يمكن أن تذهب. ومن الناحية العملية، هناك عقبات عديدة متمثلة في طبيعة التعاون السوري، وما إذا كان حقيقياً أو شكلياً، وكذلك بالنسبة إلى قدم الملفات واحتمال التلاعب أو الإخفاء، عدا عن حساسية كشف أسماء لبنانيين قد يكونون اليوم في مواقع نفوذ.
 
مواضيع ذات صلة
باسيل يطالب الحكومة بفتح باب تسجيل المغتربين على أساس انتخاب 6 نواب بالاغتراب
lebanon 24
03/10/2025 10:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من المركز الإسلامي يزور بلدية بيروت.. ومطالب بفتح شارع رضا الصلح
lebanon 24
03/10/2025 10:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تطالب نتنياهو بوقف النار وفتح المعابر إلى غزة
lebanon 24
03/10/2025 10:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نطالب بتفعيل الضغط الشعبي والطلابي والنقابي لفتح المعابر وإدخال الدواء والماء والغذاء
lebanon 24
03/10/2025 10:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

اللبنانية

الكشف عن

الحريري

السورية

القضايا

البقاع

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-10-03
02:30 | 2025-10-03
02:49 | 2025-10-03
02:42 | 2025-10-03
02:20 | 2025-10-03
02:15 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24