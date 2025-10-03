بيان من "مياه بيروت" للمشتركين.. هذه تفاصيله

Advertisement

أعلنت وجبل ، في بيان، سلسلة من التسهيلات والإعفاءات للمشتركين بهدف تشجيعهم على تسديد المتوجبات المالية المتأخرة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.وأوضحت المؤسسة أن المشتركين مدعوون إلى تسديد بدلات المياه عن العام 2025 وما قبله عبر الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع الإلكتروني (POS) المتوفرة لديها، أو من خلال مراكز شركة "أون لاين" (OMT)، معتذرة في المقابل عن عدم إمكانية تفعيل الإلكتروني عبر موقعها الرسمي لأسباب خارجة عن إرادتها.وجاء في البيان أن القرارات تشمل: الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2024 وما قبله بنسبة 85%، إمكانية تقسيط المتأخرات عن الأعوام السابقة حتى كانون الأول 2027، تسهيل إعادة الاشتراكات للمشتركين السابقين ممن تترتب عليهم ذمم، مع إمكانية دفعها على أقساط حتى نهاية 2027، تخفيض رسوم تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بالشبكات بنسبة 40% للاشتراكات بالعيار و50% للاشتراكات بالعداد، تخفيض بنسبة 90% على بدل تغيير أسماء المشتركين وتجديد الاشتراك المؤقت، تقسيط بدلات العام 2025 على ثلاثة أقساط متساوية تستحق تباعاً في تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول من العام نفسه.وختمت المؤسسة بالتأكيد أن هذا الإعلان يُعد بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك و"قاطعا لعامل مرور الزمن"، داعية جميع المشتركين إلى التجاوب وتسديد المتوجبات من دون أي تأخير.