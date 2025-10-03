Advertisement

لبنان

بعد سلسلة غارات على الجنوب فجرًا.. بيانٌ من الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
03-10-2025 | 00:52
بعد سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت تلال علي الطاهر في جنوب لبنان فجر اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على جبل الشقيف، زاعمًا أن الهدف كان موقعًا تابعًا لحزب الله يُستخدم لإدارة أنظمة النيران.
 
 
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "أغار جيش الدفاع قبل قليل على موقع كان يستخدم لادارة النيران والدفاع في حزب الله الإرهابي في منطقة جبل شقيف في جنوب لبنان حيث تم رصد داخل الموقع على أنشطة إرهابية. لقد استهدفت الغارات وسائل قتالية ومباني عسكرية وبنى تحتية تحت الأرض".
 
 
وأضاف: "وجود الموقع في المنطقة والأنشطة الارهابية التي تنفذ داخله يشكلان انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".
