بعد سلسلة غارات على الجنوب فجرًا.. بيانٌ من الجيش الإسرائيلي

بعد سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت تلال في فجر اليوم الجمعة، أعلن الجيش تنفيذ غارات على جبل ، زاعمًا أن الهدف كان موقعًا تابعًا لحزب الله يُستخدم لإدارة أنظمة النيران.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "أغار جيش الدفاع قبل قليل على موقع كان يستخدم لادارة النيران والدفاع في الإرهابي في منطقة جبل شقيف في جنوب حيث تم رصد داخل الموقع على أنشطة إرهابية. لقد استهدفت وسائل قتالية ومباني عسكرية وبنى تحتية تحت الأرض".