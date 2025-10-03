"الثنائي" لا يمانع تأجيل الانتخابات؟

Advertisement

فالكثير من الأوساط كانت تعتقد أن "الثنائي" سيصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها مستفيدًا من الشعبية الواسعة التي يحظى بها حاليًا داخل بيئته.إلا أنّ المؤشرات الأخيرة توحي بأنّ "الثنائي" لا يرى في التأجيل خيارًا مرفوضًا، شرط ألا يكون هو من يدفع إليه أو يتحمّل مسؤوليته المباشرة، ما يفتح الباب أمام قراءات جديدة لمسار الاستحقاق النيابي المقبل.