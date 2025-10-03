Advertisement

لبنان

الطاشناق لم يقرر بعد: لن نكرر التجربة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
03-10-2025 | 01:30
لفت مصدرٌ نيابيٌّ أرمني إلى أنّ "حزب الطاشناق" لم يتّخذ بعد  أيَّ قرار، في ما يخصّ الانتخابات النيابية المقبلة، لا في المتن الشمالي، ولا في بيروت الأولى، ولا حتى زحلة
وأشار المصدر إلى أنّ كل ما يُحكى عن تحالفٍ تمّ إنجازه في المتن مع النائب ميشال المرّ والتيار الوطني الحر غير صحيح، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ما يُشاع عن تحالف مع حزب الله في زحلة. إذ من الممكن أن تدفع الأرقام والإحصاءات إلى تحالفٍ مختلف كليّاً، خصوصاً في المتن وبيروت.

وختم المصدر بالتأكيد أنّ الحزب منفتح على جميع القوى السياسية في لبنان، وأنّ نظرية “الأرمن دائماً إلى جانب فلان أو علّان” ذهبت إلى غير رجعة، حيث ستكون مصلحة الحزب العليا هي الأساس. وبالطبع، لن يُعاد تكرار تجربة من لم يلتزم بقرارات الحزب".
المصدر: خاص لبنان24
