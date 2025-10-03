Advertisement

لبنان

هل يشارك "المستقبل"؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
03-10-2025 | 01:45
تشير المعطيات السياسية إلى وجود مساعٍ جدية داخل "تيار المستقبل" لإعادة دراسة مسألة مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة.
فبعيدًا عن الأضواء، يجري حراك سياسي لافت بين عدد من القيادات المستقبلية لبحث الخيارات المطروحة واتخاذ قرار نهائي بشأن العودة إلى الساحة الانتخابية أو الاستمرار في المقاطعة.

هذا الحراك، الذي لا يزال في مراحله الأولية، يعكس إدراكًا متزايدًا لدى "التيار" بأهمية موقعه في المعادلة السياسية المقبلة، وبأن قراره سيترك أثرًا مباشرًا على المشهد النيابي وتوازناته. 

ومن المتوقع أن تتبلور الصورة بشكل أوضح خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي.
المصدر: خاص لبنان24
"خاص لبنان24"

