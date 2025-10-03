هل يشارك "المستقبل"؟

Advertisement

فبعيدًا عن الأضواء، يجري حراك سياسي لافت بين عدد من القيادات المستقبلية لبحث الخيارات المطروحة واتخاذ قرار نهائي بشأن العودة إلى الساحة أو الاستمرار في .هذا الحراك، الذي لا يزال في مراحله الأولية، يعكس إدراكًا متزايدًا لدى " " بأهمية موقعه في المعادلة السياسية المقبلة، وبأن قراره سيترك أثرًا مباشرًا على المشهد النيابي وتوازناته.ومن المتوقع أن تتبلور الصورة بشكل أوضح خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي.