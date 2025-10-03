30
o
بيروت
29
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
30
o
زحلة
27
o
بعلبك
11
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جولة لعون على مراكز الهيئات الرقابية: العدالة البطيئة ليست عدالة
Lebanon 24
03-10-2025
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ الرئيس
جوزاف عون
جولة على مراكز الهيئات الرقابية،
صباح اليوم
، الجمعة.
Advertisement
وحسب الرئاسة
اللبنانية
، فقد استهلّ عون الجولة بزيارة مجلس الخدمة المدنية حيث التقى رئيسته السيدة نسرين مشموشي، ورئيس إدارة الموظفين بالوكالة والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، ورئيسة إدارة الأبحاث والتوجيه السيدة نتالي يارد.
كما التقى عون رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان
العلية
، واطّلع منه على سير عمل الهيئة، مشدّداً على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة في جميع عمليات الشراء العام، من دون أي استثناءات أو محاباة.
وواصل عون جولته على مراكز الهيئات الرقابية، حيث التقى رئيس التفتيش المركزي القاضي
جورج
عطية، مؤكداً ضرورة تكثيف التفتيش الميداني المفاجئ على الإدارات والمؤسسات العامة، وكشف مَواقِع الهدر والفساد بلا هوادة، مع إحالة الملفات إلى
القضاء
المختص من دون أي تأخير.
وختم عون جولته على الهيئات الرقابية في ديوان المحاسبة، حيث اطّلع من رئيسه القاضي محمد بدران على عمل غرف الديوان مشدداً على ممارسة الرقابة القضائية باستقلالية تامة ونزاهة مطلقة، لأنكم حصن المال العام الأخير ، مع الاسراع في البت بملفات الهدر والمخالفات المالية المتراكمة، فالعدالة البطيئة ليست عدالة.
مواضيع ذات صلة
العدالة في جريمة انفجار المرفأ رهن صدور القرار الظني وعون يتعهد بكشف الحقيقة
Lebanon 24
العدالة في جريمة انفجار المرفأ رهن صدور القرار الظني وعون يتعهد بكشف الحقيقة
03/10/2025 13:20:43
03/10/2025 13:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاقتصاد: العدالة ليست مطلبًا بل حقّ
Lebanon 24
وزير الاقتصاد: العدالة ليست مطلبًا بل حقّ
03/10/2025 13:20:43
03/10/2025 13:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حمادة: العدالة ثم العدالة في ملف المرفأ
Lebanon 24
حمادة: العدالة ثم العدالة في ملف المرفأ
03/10/2025 13:20:43
03/10/2025 13:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السوريّ أصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
Lebanon 24
الرئيس السوريّ أصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
03/10/2025 13:20:43
03/10/2025 13:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام
صباح اليوم
جوزاف عون
اللبنانية
الجمهوري
جمهورية
القضاء
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
إنجاز جديد.. الإبداع اللبناني يحجز المراكز الأولى في أميركا
Lebanon 24
إنجاز جديد.. الإبداع اللبناني يحجز المراكز الأولى في أميركا
05:30 | 2025-10-03
03/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كركي يكشف نتائج التحقيقات التي تجريها إدارة الضمان في مكتب بتغرين
Lebanon 24
كركي يكشف نتائج التحقيقات التي تجريها إدارة الضمان في مكتب بتغرين
06:16 | 2025-10-03
03/10/2025 06:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي قبلان حيا مواقف البطريرك الراعي: تؤكد أن لبنان عائلة وطنية وأخلاقية واحدة
Lebanon 24
المفتي قبلان حيا مواقف البطريرك الراعي: تؤكد أن لبنان عائلة وطنية وأخلاقية واحدة
06:04 | 2025-10-03
03/10/2025 06:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مراقبو الاقتصاد واصلوا مداهماتهم جنوباً.. وتسطير 5 محاضر ضبط بحق المخالفين
Lebanon 24
مراقبو الاقتصاد واصلوا مداهماتهم جنوباً.. وتسطير 5 محاضر ضبط بحق المخالفين
06:02 | 2025-10-03
03/10/2025 06:02:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر ومكي وحيدر أطلقوا "بوابة الدفع الالكتروني"
Lebanon 24
جابر ومكي وحيدر أطلقوا "بوابة الدفع الالكتروني"
06:00 | 2025-10-03
03/10/2025 06:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
09:44 | 2025-10-02
02/10/2025 09:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
12:24 | 2025-10-02
02/10/2025 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
10:30 | 2025-10-02
02/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟
Lebanon 24
أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟
13:00 | 2025-10-02
02/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تشتعل الحرب في المنطقة بعد نهايتها في غزة؟
Lebanon 24
هل تشتعل الحرب في المنطقة بعد نهايتها في غزة؟
10:00 | 2025-10-02
02/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2025-10-03
إنجاز جديد.. الإبداع اللبناني يحجز المراكز الأولى في أميركا
06:16 | 2025-10-03
كركي يكشف نتائج التحقيقات التي تجريها إدارة الضمان في مكتب بتغرين
06:04 | 2025-10-03
المفتي قبلان حيا مواقف البطريرك الراعي: تؤكد أن لبنان عائلة وطنية وأخلاقية واحدة
06:02 | 2025-10-03
مراقبو الاقتصاد واصلوا مداهماتهم جنوباً.. وتسطير 5 محاضر ضبط بحق المخالفين
06:00 | 2025-10-03
جابر ومكي وحيدر أطلقوا "بوابة الدفع الالكتروني"
05:58 | 2025-10-03
بهية الحريري استقبلت شخصيات رسمية وامنية
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
03/10/2025 13:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
03/10/2025 13:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
03/10/2025 13:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24