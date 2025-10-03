Advertisement

لبنان

جولة لعون على مراكز الهيئات الرقابية: العدالة البطيئة ليست عدالة

Lebanon 24
03-10-2025 | 02:15
بدأ الرئيس جوزاف عون جولة على مراكز الهيئات الرقابية، صباح اليوم، الجمعة.
وحسب الرئاسة اللبنانية، فقد استهلّ عون الجولة بزيارة مجلس الخدمة المدنية حيث التقى رئيسته السيدة نسرين مشموشي، ورئيس إدارة الموظفين بالوكالة والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، ورئيسة إدارة الأبحاث والتوجيه السيدة نتالي يارد.
 
كما التقى عون رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، واطّلع منه على سير عمل الهيئة، مشدّداً على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة في جميع عمليات الشراء العام، من دون أي استثناءات أو محاباة.
 
وواصل عون جولته على مراكز الهيئات الرقابية، حيث التقى رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، مؤكداً ضرورة تكثيف التفتيش الميداني المفاجئ على الإدارات والمؤسسات العامة، وكشف مَواقِع الهدر والفساد بلا هوادة، مع إحالة الملفات إلى القضاء المختص من دون أي تأخير.
 
وختم  عون جولته على الهيئات الرقابية في ديوان المحاسبة، حيث اطّلع من رئيسه القاضي محمد بدران على عمل غرف الديوان مشدداً على ممارسة الرقابة القضائية باستقلالية تامة ونزاهة مطلقة، لأنكم حصن المال العام الأخير ، مع الاسراع في البت بملفات الهدر والمخالفات المالية المتراكمة، فالعدالة البطيئة ليست عدالة.
