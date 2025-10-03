جولة لعون على مراكز الهيئات الرقابية: العدالة البطيئة ليست عدالة

بدأ الرئيس جولة على مراكز الهيئات الرقابية، ، الجمعة.

وحسب الرئاسة ، فقد استهلّ عون الجولة بزيارة مجلس الخدمة المدنية حيث التقى رئيسته السيدة نسرين مشموشي، ورئيس إدارة الموظفين بالوكالة والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، ورئيسة إدارة الأبحاث والتوجيه السيدة نتالي يارد.

كما التقى عون رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان ، واطّلع منه على سير عمل الهيئة، مشدّداً على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة في جميع عمليات الشراء العام، من دون أي استثناءات أو محاباة.

وواصل عون جولته على مراكز الهيئات الرقابية، حيث التقى رئيس التفتيش المركزي القاضي عطية، مؤكداً ضرورة تكثيف التفتيش الميداني المفاجئ على الإدارات والمؤسسات العامة، وكشف مَواقِع الهدر والفساد بلا هوادة، مع إحالة الملفات إلى المختص من دون أي تأخير.