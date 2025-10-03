Advertisement

لبنان

ادّعى تسهيل إنجاز معاملات جمركية.. منتحل صفة رسمية بقبضة أمن الدولة

Lebanon 24
03-10-2025 | 02:42
أفادت المديرية العامة لأمن الدولة عن إلقاء القبض على منتحل صفة رسمية يوهم المواطنين بقدرته على تسهيل إنجاز معاملات جمركية في مرفأ بيروت.
وجاء في بيان للمديرية:" متابعةً لجهودها في مكافحة جرائم الإحتيال وانتحال الصفة، وبنتيجة عملية رصد ومتابعة حثيثة، قامت مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب بعبدا، بتوقيف اللبناني (خ.غ.) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٤، بجرم انتحال صفة موظف في الهيئة العليا للإغاثة، وإيهام المواطنين بقدرته على تسهيل إنجاز معاملات جمركية في مرفأ بيروت عبر علاقاته المزعومة في الهيئة المذكورة".

ختم:" وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص".
 
