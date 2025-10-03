ادّعى تسهيل إنجاز معاملات جمركية.. منتحل صفة رسمية بقبضة أمن الدولة

Advertisement

وجاء في بيان للمديرية:" متابعةً لجهودها في مكافحة جرائم الإحتيال وانتحال الصفة، وبنتيجة عملية رصد ومتابعة حثيثة، قامت الإقليمية – مكتب ، بتوقيف اللبناني (خ.غ.) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٤، بجرم انتحال صفة موظف في ، وإيهام المواطنين بقدرته على تسهيل إنجاز معاملات جمركية في مرفأ بيروت عبر علاقاته المزعومة في الهيئة المذكورة".ختم:" وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة المختص".