لبنان

استعدّوا للأمطار.. الطقس مستقر حتى هذا اليوم!

Lebanon 24
03-10-2025 | 03:16
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل، وانخفاضها على الساحل لتقارب معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة فيتحول الطقس الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ شمال البلاد في الفترة المسائية.
وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس  حار يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى يوم غد السبت، حيث تعود الى الانخفاض تدريجيا مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، ومن المتوقع ان يتحول الطقس اعتبارا من يوم الاربعاء الى متقلب مع احتمال  هطول أمطار متفرقة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية بخاصة على الساحل (بحدود 5 درجات)، كما تنشط الرياح جنوبا.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل، وانخفاضها على الساحل لتقارب معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة فيتحول الطقس الى غائم جزئيا ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ شمال البلاد في الفترة المسائية.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل،  تنشط الرياح أحيانا مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الجنوبية في الفترة المسائية .

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة.
