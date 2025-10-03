Advertisement

لبنان

مداهمات للجيش في مدينة طرابلس

Lebanon 24
03-10-2025 | 03:37
نفّذت قوة من الجيش ومخابراته فجر اليوم مداهمات في مدينة طرابلس، أسفرت عن توقيف شخصين في منطقة القبة وآخر في منطقة التبانة.
ووفق المعلومات، فإن مذكرات توقيف صادرة بحقهم.
06:00 | 2025-10-03
