لبنان
مداهمات للجيش في مدينة طرابلس
Lebanon 24
03-10-2025
|
03:37
A-
A+
نفّذت قوة من الجيش ومخابراته فجر اليوم مداهمات في مدينة
طرابلس
، أسفرت عن توقيف شخصين في
منطقة القبة
وآخر في منطقة
التبانة
.
ووفق المعلومات، فإن مذكرات توقيف صادرة بحقهم.
