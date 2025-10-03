ستة مقاعد للمغتربين.. أبي رميا يدعو لاحترام القانون وتطبيقه بشفافية

Advertisement

شدد النائب سيمون أبي على أهمية احترام المهل الدستورية، مؤكداً أن رئيس الجمهورية جوزاف عون حريص على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية منذ بداية عهده، وهو ما تجلى في إنجاز والاختيارية في موعدها.وأشار أبي رميا في تصريحات، إلى أن القانون الحالي ينص على انتخاب ستة نواب للانتشار اللبناني، مؤكداً أن قادرة على تطبيق هذا القانون، فيما دعت المغتربين اللبنانيين إلى التسجيل للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.وأكد النائب أن الاستحقاق الانتخابي يواجه تحديات بسبب المواقف المختلفة للأفرقاء السياسيين، حيث يوجد فريق يرفض مشاركة المغتربين بأي شكل، وفريق يسعى لإلغاء المقاعد الستة، وفريق آخر يتمنى تأجيل الانتخابات. وأوضح أن الموضوع يتم التعامل معه وفق مصالح حزبية ضيقة، بعيداً عن مصلحة اللبنانيين والتمثيل الأمثل للمغتربين.ولفت إلى أن المقاعد الستة تحظى بتأييد جزء من الجاليات ، إلا أن التحدي يكمن في توزيعها بين القارات والطوائف. وفي هذا السياق، اقترح أبي رميا أن ينتخب المغتربون النواب الستة ضمن دائرة واحدة، مع منحهم خيار الانتخاب من الخارج إما للمقاعد الستة أو في دائرتهم وفق سجل النفوس، مؤكداً أن هذا الاقتراح يسعى لتحقيق تمثيل أكثر عدالة ووضوحاً للمغتربين.