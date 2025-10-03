Advertisement

لبنان

ستة مقاعد للمغتربين.. أبي رميا يدعو لاحترام القانون وتطبيقه بشفافية

Lebanon 24
03-10-2025 | 03:35
A-
A+
Doc-P-1424706-638950863830589837.jpg
Doc-P-1424706-638950863830589837.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد النائب سيمون أبي رميا على أهمية احترام المهل الدستورية، مؤكداً أن رئيس الجمهورية جوزاف عون حريص على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية منذ بداية عهده، وهو ما تجلى في إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها.
Advertisement

وأشار أبي رميا في تصريحات، إلى أن القانون الحالي ينص على انتخاب ستة نواب للانتشار اللبناني، مؤكداً أن وزارة الداخلية قادرة على تطبيق هذا القانون، فيما دعت وزارة الخارجية المغتربين اللبنانيين إلى التسجيل للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وأكد النائب أن الاستحقاق الانتخابي يواجه تحديات بسبب المواقف المختلفة للأفرقاء السياسيين، حيث يوجد فريق يرفض مشاركة المغتربين بأي شكل، وفريق يسعى لإلغاء المقاعد الستة، وفريق آخر يتمنى تأجيل الانتخابات. وأوضح أن الموضوع يتم التعامل معه وفق مصالح حزبية ضيقة، بعيداً عن مصلحة اللبنانيين والتمثيل الأمثل للمغتربين.

ولفت إلى أن المقاعد الستة تحظى بتأييد جزء من الجاليات اللبنانية، إلا أن التحدي يكمن في توزيعها بين القارات والطوائف. وفي هذا السياق، اقترح أبي رميا أن ينتخب المغتربون النواب الستة ضمن دائرة واحدة، مع منحهم خيار الانتخاب من الخارج إما للمقاعد الستة أو في دائرتهم وفق سجل النفوس، مؤكداً أن هذا الاقتراح يسعى لتحقيق تمثيل أكثر عدالة ووضوحاً للمغتربين.
مواضيع ذات صلة
اللجنة الوزارية لقانون الانتخاب انجزت تقريرها: QR code ولا مقاعد 6 للمغتربين
lebanon 24
03/10/2025 13:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: أستبعد التوافق على قانون انتخاب موحّد وكل فريق يهتم بحساباته
lebanon 24
03/10/2025 13:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: يمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا
lebanon 24
03/10/2025 13:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
المغتربون يرفضون قاعدة المقاعد الـ6.. ويطالبون بتصويت عادل
lebanon 24
03/10/2025 13:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الانتخابات البلدية

وزارة الداخلية

وزارة الخارجية

اللبنانية

الاختيار

الجمهوري

جمهورية

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:04 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-10-03
06:19 | 2025-10-03
06:16 | 2025-10-03
06:04 | 2025-10-03
06:02 | 2025-10-03
06:00 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24