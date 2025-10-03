إنجاز جديد.. الإبداع اللبناني يحجز المراكز الأولى في أميركا

Advertisement

وفي لائحة الإنجازات المتنوّعة، يبرز اسم مطعم لبناني استطاع أن يحوّل الحنين إلى "لقمة البيت" إلى قصة نجاح عالمية: Wally’s Café.القصة بدأت في في ثمانينيات القرن الماضي، حين كان وليد والمعروف بـ (Wally) يتابع دراسته في طب الأسنان. بعيدًا عن عائلته في لبنان، شعر بفراغ كبير افتقد معه طعم الأكل المنزلي. من هنا، انطلقت محاولاته الأولى في المطبخ، التي تحوّلت مع الوقت إلى شغف أكبر من مقعد الدراسة.تجربته الأولى في وبلغاريا مع المطاعم أثبتت أن "نكهة لبنان" قادرة على أن تأسر أي جمهور. لكن محطة الحلم الأميركي كانت الفصل الأهم. ففي أوائل الألفية، انتقل وليد إلى حيث التحق بإخوته، واختار أن يعرّف إلى ثقافته من خلال المطبخ.عام 2007، افتتح Wally’s Café في مدينة Emeryville قرب سان فرانسيسكو. الموقع كان غريبًا.. مطعم صغير في خلفية حانة، غير ظاهر من الشارع. تساءل الجميع: "من سيكتشف هذا المكان؟". لكن المفاجأة جاءت من الزبائن أنفسهم: رواد محليون وقعوا في غرام المأكولات الأصيلة وبدأوا ينشرون الأخبار عبر منصّة Yelp.النتيجة كانت مدهشة: Wally’s Café أصبح واحدًا من أفضل 100 مطعم على Yelp لأربع مرات متتالية، ووصل عام 2025 إلى المرتبة السادسة بين كل مطاعم .من مطعم صغير يشبه "السرّ المكتوم"، بات Wally’s Café علامة فارقة في كاليفورنيا، حيث يملك اليوم ثلاثة فروع.قصة Wally ليست مجرد حكاية رجل أحب الطبخ. إنها شهادة على قدرة اللبناني أن يحوّل الاغتراب إلى منصة للابتكار، وأن يحمل نكهة بلاده معه أينما ذهب. من طبق "التبولة" إلى "الكبة"، صار Wally’s Café مساحة لقاء بين ثقافات متعددة يجمعها طعم أصيل وحكاية إنسانية.إنه إنجاز جديد يُضاف إلى سجل طويل من النجاحات التي يحققها اللبنانيون في العالم، ليثبتوا مرة أخرى أنّ الهويّة اللبنانية لا تُختصر بالجغرافيا، بل تُصنع من شغف وحلم وإصرار.